Sénégal: Saraya - Quatre orpailleurs burkinabè périssent dans un éboulement

8 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou DIOP (Correspondant)

Un nouvel éboulement survenu sur un site d'orpaillage clandestin a fait quatre morts, lundi 6 juillet 2026, vers 14 heures, à proximité du village de Dambala, dans la commune de Missirah Sirimana, département de Saraya.

Selon des informations concordantes, les victimes, toutes de nationalité burkinabè, étaient âgées de 17 à 21 ans. Elles ont été identifiées comme étant Ibrahima Oubaye, Souleymane Sambo, Daouda Hama et Oumarou Hama. Elles auraient été ensevelies à la suite de l'effondrement d'une galerie d'exploitation artisanale.

Ce nouveau drame intervient quelques jours seulement après un précédent éboulement qui avait coûté la vie à six orpailleurs dans le département de Saraya. En moins d'une semaine, il s'agit du troisième accident mortel enregistré dans la région, confirmant la recrudescence des drames sur les sites d'exploitation aurifère clandestins.

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