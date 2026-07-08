Soudan: Le Premier ministre informé de la situation sécuritaire et les services essentiels dans l'État de Kassala

7 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a informé sur l'ensemble de la situation sécuritaire ainsi que l'état des services essentiels dans l'État de Kassala, lors d'une rencontre tenue mardi à son bureau à Khartoum avec le wali par intérim de l'État, le général de division Al-Sadiq Mohamed Al-Azrag.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion, le wali de Kassala a indiqué que les discussions avaient porté sur plusieurs dossiers prioritaires concernant les conditions de vie des citoyens ainsi que le développement des infrastructures de l'État.

Il a précisé que l'accent avait été mis en particulier sur les secteurs de la santé et de l'éducation, soulignant que le Premier ministre avait manifesté une ferme volonté de traiter ces dossiers afin de soutenir le développement et la stabilité de l'État.

La réunion a également réaffirmé la priorité accordée aux questions frontalières, au renforcement de la lutte contre la contrebande et le trafic de stupéfiants, ainsi qu'au dossier de la maîtrise du fleuve Gash et à la mise en oeuvre de solutions définitives aux ruptures.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.