Soudan: Le Premier ministre informé de la situation sécuritaire et les services essentiels dans l'État de Kassala

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a informé sur l'ensemble de la situation sécuritaire ainsi que l'état des services essentiels dans l'État de Kassala, lors d'une rencontre tenue mardi à son bureau à Khartoum avec le wali par intérim de l'État, le général de division Al-Sadiq Mohamed Al-Azrag.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion, le wali de Kassala a indiqué que les discussions avaient porté sur plusieurs dossiers prioritaires concernant les conditions de vie des citoyens ainsi que le développement des infrastructures de l'État.

Il a précisé que l'accent avait été mis en particulier sur les secteurs de la santé et de l'éducation, soulignant que le Premier ministre avait manifesté une ferme volonté de traiter ces dossiers afin de soutenir le développement et la stabilité de l'État.

La réunion a également réaffirmé la priorité accordée aux questions frontalières, au renforcement de la lutte contre la contrebande et le trafic de stupéfiants, ainsi qu'au dossier de la maîtrise du fleuve Gash et à la mise en oeuvre de solutions définitives aux ruptures.