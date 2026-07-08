Soudan: Le ministre des AE reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Soudan

7 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Moheddin Salim, a reçu une copie des lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan, le Dr Zaid bin Mukhlad Al-Harbi.

Le ministre a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et lui a adressé ses voeux de succès dans l'exercice de ses fonctions, réaffirmant la volonté du gouvernement soudanais de renforcer les relations bilatérales avec le Royaume d'Arabie saoudite dans divers domaines au service des intérêts communs et des liens fraternels entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur saoudien a transmis les salutations et les félicitations de la direction de son pays, soulignant l'engagement du Royaume à développer la coopération bilatérale et à renforcer la coordination entre les deux parties.

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