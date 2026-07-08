Soudan: Le Premier ministre informé de la performance du ministère des AE et les missions diplomatiques

7 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum, 6 Jul.2026 (SUNA) - Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, s'est informé des performances du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que des missions diplomatiques à l'étranger au cours de la période récente.

Cette mise au point est intervenue lors de sa rencontre à Khartoum avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddin Salim, en présence du sous-secrétaire du ministère, l'ambassadeur Muawia Othman Khalid, et du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdallah Mohamed.

La réunion a également porté sur les résultats de la visite du ministre à Genève et sa participation à la session du Conseil des droits de l'homme, ainsi que sur les entretiens qu'il a eus en marge de ces activités.

Le Premier ministre a salué les performances du ministère et les efforts déployés par les missions diplomatiques à l'étranger dans la défense de la souveraineté du pays et la lutte contre les ingérences extérieures.

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