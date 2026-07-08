Soudan: Le pays bénéficie d'un appui pour la création d'une réserve marine en Mer Rouge

7 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a obtenu un appui de principe pour la création d'une nouvelle réserve marine en mer Rouge, à la suite d'une rencontre entre le secrétaire général du Conseil supérieur de l'environnement et des ressources naturelles, Suleiman Al-Bouni, et le secrétaire général de l'Autorité régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, Dr. Ziad Abou Garara.

La future réserve, qui sera établie au large de Suakin et Agig, vise à préserver la biodiversité et les habitats marins de cette zone.

Par ailleurs, l'Autorité régionale s'est engagée à financer la conception et l'impression de la mise à jour du plan national de lutte contre les déversements d'hydrocarbures et de substances dangereuses, en appui aux efforts du Soudan en matière de réponse aux urgences environnementales maritimes.

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