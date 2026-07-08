Tunisie: Baisse des besoins en liquidités auprès de la BCT

8 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le volume global du refinancement des banques auprès de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a poursuivi sa baisse significative tout au long de l'année 2025. Cette tendance traduit un net recul des besoins en liquidités du secteur bancaire par rapport à 2024, selon le rapport annuel de la BCT publié mardi.

L'encours du refinancement s'est ainsi établi à 11 594 millions de dinars (MDT), contre 13 104,3 MDT fin 2024, soit un repli de 11,5 %.

Un ralentissement du financement de l'économie

Cette contraction reflète principalement le ralentissement de l'activité des autres institutions de dépôt, en lien direct avec la baisse marquée de leur contribution au financement de l'économie.

Il convient toutefois de noter que cette dynamique a été marquée par des fluctuations tout au long de l'année. Le volume global du refinancement a notamment atteint un pic de 15 120 MDT en mars 2025, sous l'effet de pressions accrues sur la liquidité bancaire à cette période.

La tendance se confirme en 2026

Les données relatives au premier trimestre de l'année 2026 montrent que cette trajectoire baissière se maintient, le volume global du refinancement s'étant stabilisé autour des 11 257 MDT.

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