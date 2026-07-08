Tunisie: Phosphate - Le transport par voie ferroviaire chute de 23 % au premier semestre 2026

Au cours du premier semestre 2026, la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a transporté environ 601 000 tonnes de phosphate et de ses dérivés depuis le bassin minier vers les usines du Groupe Chimique Tunisien à Mdhilla, Skhira et Gabès, ainsi que vers le port de Sfax. Ce volume, qui correspond à une moyenne quotidienne de 3 000 tonnes, accuse une baisse de 22,95 % par rapport à la même période en 2025, soit un manque à gagner de 179 000 tonnes.

Pour pallier ces difficultés d'infrastructure, l'Assemblée des représentants du peuple a ratifié en octobre 2025 un accord de prêt de 153 millions de dinars tunisiens (16 millions de dinars koweïtiens) avec le Fonds arabe pour le développement économique et social. Remboursable sur 30 ans au taux de 3,75 %, ce financement appuiera un projet global de réhabilitation du réseau minier estimé à 500 millions de dinars et couvrant 190,5 kilomètres. Une partie de cette enveloppe servira notamment à finaliser les travaux de la ligne 21 reliant Gafsa à Gabès sur un tracé de 129 kilomètres.