Dans le prolongement de la Vision Oman 2040 et en cohérence avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies, le Sultanat d'Oman engage une initiative structurante visant à définir et à déployer sa stratégie nationale de mobilité aérienne avancée (MAA). Annoncé lors du Forum national sur la mobilité aérienne avancée tenu à Mascate, le mandat a été confié au consortium international GUAMobility, dont la firme canadienne Innovitech est un membre fondateur.

Porté par le Ministère des Transports, des Communications et des Technologies de l'information (MTCIT), en coordination avec la Civil Aviation Authority (CAA) et l'Oman Logistics Center (OLC), ce programme vise à encadrer l'intégration progressive des drones et des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dans l'espace aérien omanais. Les cas d'usage prioritaires couvrent notamment le transport de passagers, la logistique de fret, les services médicaux d'urgence, la recherche et le sauvetage, l'inspection d'infrastructures, les opérations de sécurité, ainsi que les opérations pétrolières et gazières.

Cette démarche s'appuie sur une gouvernance nationale forte, orchestrée par un comité national de pilotage présidé par Son Excellence l'ingénieur Saïd bin Hamoud Al Maawali, ministre des Transports, des Communications et des Technologies de l'information (MTCIT). Ce comité regroupe des acteurs clés de l'écosystème omanais, incluant la Civil Aviation Authority (CAA), Oman Airports, l'Oman Logistics Center, le Ministère du Logement et de la Planification urbaine, ainsi que plusieurs entités sécuritaires et d'investissement.

Une approche nationale et systémique inédite

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Fait rare à l'échelle internationale, la démarche omanaise repose sur une mobilisation coordonnée de l'ensemble des parties prenantes d'un pays (secteurs public, privé, académique et institutionnel) autour d'une vision commune de la mobilité aérienne avancée. La stratégie nationale adopte une approche pleinement systémique, articulée autour de huit composantes intégrées couvrant les dimensions réglementaire, institutionnelle, infrastructurelle, économique et sociale. Cette approche vise à accélérer le passage de l'innovation à des opérations concrètes, sécuritaires et durables.

Le consortium GUAMobility au coeur de la démarche

Le mandat est piloté par GUAMobility, chef de file du consortium, qui fédère un réseau multidisciplinaire d'une dizaine de partenaires internationaux mettant chacun une expertise de pointe au service de la stratégie nationale de MAA d'Oman.

Trois partenaires y assurent un rôle structurant :

GIS Hub -- firme omanaise d'intelligence géospatiale et d'analytique de données (imagerie satellitaire, levés par drone, réseaux de capteurs);

DTA International -- agence d'architecture, d'urbanisme et d'ingénierie (infrastructures aéroportuaires, portuaires et urbaines);

Innovitech -- firme canadienne de conseil en stratégie et en innovation, spécialisée dans la structuration d'écosystèmes et l'élaboration de feuilles de route en mobilité aérienne avancée.

Ils s'appuient sur un réseau d'experts et de collaborateurs de premier plan :

EGIS -- groupe international d'ingénierie et de conseil en infrastructures et en mobilité;

SETEC -- groupe d'ingénierie indépendant (transports, infrastructures et ouvrages complexes);

FRACS (France Aviation Civile Services) -- bureau de conseil et d'expertise de l'aviation civile française : réglementation, supervision de la sécurité et navigation aérienne;

CGX Aero -- gestion de l'information aéronautique et conception de procédures de vol (systèmes d'information géographique pour l'aéronautique);

JADE Advisory -- conseil en stratégie, en financement de projets et en partenariats public-privé (PPP);

MIXHIVE -- conseil international en développement immobilier : centres commerciaux, projets mixtes et transformation de sites urbains;

LUNA -- solutions de mobilité de nouvelle génération.

Spécialisé dans l'introduction de solutions de transport innovantes, en particulier dans le secteur aérien, GUAMobility a pour mission de faciliter une transition fluide vers de nouvelles formes de mobilité. Le consortium met l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'intégration opérationnelle, en accompagnant les territoires dans la structuration de stratégies réalistes et exécutables.

« En optant pour une approche systémique plutôt que pour une simple expérimentation technologique, le Sultanat d'Oman établit un précédent pour toute la région : celui d'une mobilité aérienne avancée pensée dès le départ comme un écosystème complet, où réglementation, infrastructures et industrie avancent de concert. C'est précisément la vocation de GUAMobility -- transformer une ambition nationale en une trajectoire d'exécution crédible et durable. » -- Borhene Dhaouadi, Président-directeur général, GUAMobility

Innovitech : une expertise québécoise au service d'un projet d'envergure

Membre fondatrice du consortium, Innovitech, firme de conseil canadienne spécialisée en stratégie et en innovation, se distingue par son expertise à la fine pointe de la mobilité aérienne avancée. Forte de son expérience dans la structuration d'écosystèmes complexes et l'élaboration de feuilles de route stratégiques, Innovitech est fière de contribuer à cette initiative d'envergure internationale.

« Oman ne se contente pas d'imaginer le ciel de demain : il en pose aujourd'hui les fondations. En réunissant sous une même gouvernance nationale les régulateurs, les aéroports, les acteurs de la sécurité publique et l'industrie, le Sultanat transforme une vision ambitieuse en véritable capacité d'exécution. C'est précisément là qu'Innovitech excelle : bâtir des écosystèmes où l'innovation devient opération, de façon concrète, sécuritaire et durable » -- Sofiane Benyouci, Président-directeur général et associé Sénior. d'Innovitech.

Vers une nouvelle ère de la mobilité

À travers cette initiative, Oman se positionne comme un acteur de premier plan dans le développement de la mobilité aérienne avancée à l'échelle mondiale. En structurant dès aujourd'hui les conditions de son déploiement, le Sultanat ouvre la voie à de nouveaux modèles de mobilité, au service de son développement économique, territorial et technologique. En misant sur des aéronefs électriques et hybrides, cette démarche contribue à la décarbonation de la mobilité et s'inscrit dans les Objectifs de développement durable des Nations Unies.