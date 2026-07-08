Tunisie: Baccalauréat/Session de contrôle - Aujourd'hui, inscription en ligne pour l'obtention des résultats

8 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'inscription au service de messagerie SMS pour l'obtention des résultats de la session de contrôle du baccalauréat 2026 débute ce mercredi 8 juillet 2026 à partir de 10h00.

Dans un communiqué publié hier, le ministère de l'Éducation a annoncé la mise en place de ce service destiné aux candidats abonnés des trois opérateurs téléphoniques : Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange. Le coût global du SMS est fixé à 950 millimes.

Comment s'inscrire?

Les candidats qui souhaitent recevoir leur moyenne par téléphone doivent envoyer un SMS au numéro 85005 en respectant le format suivant :

BAC [espace] Numéro d'inscription au baccalauréat [étoile] Numéro de la carte d'identité nationale (CIN)

Format requis : Le numéro d'inscription au baccalauréat doit impérativement comporter six (06) chiffres, et le numéro de la CIN doit en comporter huit (08).

Une diffusion anticipée des résultats

Les candidats inscrits recevront par SMS tous les détails de leur résultat (la décision finale, la moyenne générale ainsi que les notes de chaque matière) et ce, avant la date de la proclamation officielle des résultats.

Lire l'article original sur La Presse.

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