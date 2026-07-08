Cote d'Ivoire: Gestion des catastrophes - L'ONPC pour une meilleure évaluation post-catastrophe

Face à la recrudescence des catastrophes naturelles et des situations d'urgence, l'Office National de la Protection Civile (ONPC) renforce les capacités de ses équipes afin d'améliorer la réponse post-catastrophe.

C'est dans cette dynamique qu'un atelier de formation sur l'évaluation des pertes, des dommages et des besoins post-catastrophe a été officiellement lancé, le mardi 7 juillet 2026, au Centre de formation et de perfectionnement de la Protection civile (CFP-PC) de San Pedro.

Cette session de formation, qui s'étendra sur cinq jours, réunit 50 participants, dont 46 chefs de centre de secours et quatre agents de la Direction générale de l'ONPC.

Elle vise à doter les acteurs de la protection civile d'outils techniques et méthodologiques leur permettant d'apprécier avec précision les conséquences d'une catastrophe et de mieux planifier les interventions de relèvement.

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Durant cette formation, les participants renforceront leurs compétences en matière de collecte, de traitement, d'analyse et d'évaluation des données relatives aux catastrophes.

L'objectif est de permettre aux pompiers civils, aux pompiers militaires ainsi qu'aux autres acteurs engagés dans la gestion des risques de disposer des connaissances nécessaires pour mesurer l'ampleur des pertes humaines, matérielles, économiques et sociales provoquées par un sinistre.

Au-delà de la simple évaluation des dégâts, cette initiative ambitionne de constituer au sein de l'ONPC un véritable vivier d'experts capables de conduire des évaluations post-catastrophe selon les standards internationaux.

Les participants seront notamment formés à la méthodologie Post-Disaster Needs Assessment (PDNA), un référentiel international largement utilisé pour évaluer les pertes, les dommages et les besoins après une catastrophe, afin de mieux orienter les stratégies de reconstruction et de résilience.

À l'issue de cette session, les bénéficiaires seront en mesure d'identifier et de quantifier les pertes et dommages, d'analyser les impacts socio-économiques des catastrophes sur les populations et les infrastructures, mais également de recenser les besoins prioritaires en matière de relèvement, de reconstruction et de renforcement de la résilience des communautés affectées.

Les travaux sont animés par deux spécialistes de la gestion des crises, Kaman Paul et Kouassi Olivier, du cabinet Eco Consulting Advisor. Leur expertise permettra aux participants d'acquérir des compétences pratiques et opérationnelles adaptées aux réalités du terrain.

À travers cette initiative, l'ONPC confirme sa volonté de professionnaliser davantage les acteurs de la protection civile et de renforcer le dispositif national de gestion des catastrophes.

En améliorant les capacités d'évaluation post-catastrophe, l'institution entend contribuer à une prise de décision plus rapide, à une meilleure mobilisation des ressources et à une reconstruction plus efficace au bénéfice des populations sinistrées.