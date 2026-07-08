Ethiopie: L'EAPP entreprend une réforme de sa gouvernance afin de soutenir l'intégration régionale de l'électricité

7 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Les États membres de l'Eastern Africa Power Pool (EAPP) ont entamé à Addis-Abeba des discussions cruciales sur l'avenir institutionnel de l'organisation, à l'occasion de la 37e réunion extraordinaire de son Comité directeur.

Au coeur des échanges figurent les amendements proposés aux textes fondateurs de l'EAPP, notamment le Mémorandum d'entente intergouvernemental (IGMOU) et le Mémorandum d'entente entre les compagnies d'électricité (IUMOU), qui doivent adapter la gouvernance de l'organisation aux exigences d'un marché régional en pleine évolution.

Le président du Comité directeur de l'EAPP, Eng. Asheber Balcha, a appelé les délégations à rechercher un équilibre entre modernisation institutionnelle et continuité des activités. Il a notamment plaidé pour que le marché régional « Day-Ahead » puisse être lancé dans le cadre juridique actuel, en attendant l'adoption définitive des nouvelles dispositions.

Le secrétaire général de l'EAPP, Eng. James Wahogo, a rappelé que les outils techniques, les règles du marché et les accords de participation sont désormais en place. Il a souligné que la prochaine étape consiste à traduire ces avancées en échanges commerciaux effectifs d'électricité entre les pays membres.

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Les recommandations issues de cette réunion seront soumises au Conseil des ministres de l'EAPP, appelé à se prononcer sur les réformes de gouvernance et les modalités de lancement du marché régional de l'électricité, considéré comme une étape majeure pour l'intégration énergétique de l'Afrique de l'Est.

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