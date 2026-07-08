Ethiopie: Le Premier ministre Abiy tient des entretiens de haut niveau avec le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov sur la coopération stratégique

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu ce soir avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, réaffirmant le partenariat de longue date entre l'Éthiopie et la Russie tout en explorant de nouvelles pistes pour approfondir la coopération bilatérale.

La rencontre a porté principalement sur le renforcement des relations bilatérales et l'identification de nouvelles opportunités de collaboration dans des domaines d'intérêt commun.

« Ce fut un plaisir de rencontrer ce soir Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, ainsi que sa délégation. Nos discussions ont porté sur les relations bilatérales et l'exploration de nouvelles opportunités de coopération », a déclaré le Premier ministre Abiy à l'issue de la rencontre.

M. Lavrov est arrivé lundi à Addis-Abeba pour une visite officielle de travail, soulignant ainsi l'engagement diplomatique croissant entre l'Éthiopie et la Russie dans un contexte de mutation des dynamiques géopolitiques mondiales.

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Au cours de sa visite, le ministre russe des Affaires étrangères tient une série de réunions de haut niveau visant à renforcer le dialogue politique, à développer les relations commerciales et économiques, et à consolider la coopération sur des questions régionales, continentales et internationales d'intérêt commun.

Plus tôt mardi, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a également eu des entretiens officiels avec M. Lavrov, au cours desquels les deux parties ont fait le point sur l'état actuel des relations bilatérales et discuté des moyens d'élargir la coopération dans des secteurs clés.

À l'issue de la réunion, Gedion a souligné que l'amitié durable entre l'Éthiopie et la Russie s'étendait sur plusieurs générations et continuait de constituer une base solide pour le développement constant des relations bilatérales.