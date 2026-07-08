Togo: Cercle vertueux pour les cantines scolaires

Le Programme alimentaire mondial (PAM), le gouvernement la KfW (Banque de développement allemande) et la FAO ont lancé à Kara une opération d'envergure : distribuer 780 tonnes de semences et d'engrais à près de 10 000 producteurs des régions de la Kara et des Savanes, pour un investissement de 735 500 euros.

L'idée est simple et efficace : chaque bénéficiaire cultivera 0,5 hectare, et les récoltes alimenteront les cantines de 160 écoles ciblées. Objectif : que les élèves mangent local, et que les producteurs aient un marché stable garanti.

« Faire en sorte que les aliments consommés dans les cantines scolaires proviennent de plus en plus des exploitations agricoles locales, telle est la philosophie », explique Moïse Ballo, représentant résident du PAM au Togo.

Au-delà des intrants, les producteurs bénéficieront d'un accompagnement technique pour améliorer leurs rendements et la résilience climatique.

C'est un cercle vertueux : des cantines mieux approvisionnées, des agriculteurs avec des revenus réguliers et des enfants qui mangent à leur faim.