Togo: Cercle vertueux pour les cantines scolaires

8 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Le Programme alimentaire mondial (PAM), le gouvernement la KfW (Banque de développement allemande) et la FAO ont lancé à Kara une opération d'envergure : distribuer 780 tonnes de semences et d'engrais à près de 10 000 producteurs des régions de la Kara et des Savanes, pour un investissement de 735 500 euros.

L'idée est simple et efficace : chaque bénéficiaire cultivera 0,5 hectare, et les récoltes alimenteront les cantines de 160 écoles ciblées. Objectif : que les élèves mangent local, et que les producteurs aient un marché stable garanti.

« Faire en sorte que les aliments consommés dans les cantines scolaires proviennent de plus en plus des exploitations agricoles locales, telle est la philosophie », explique Moïse Ballo, représentant résident du PAM au Togo.

Au-delà des intrants, les producteurs bénéficieront d'un accompagnement technique pour améliorer leurs rendements et la résilience climatique.

C'est un cercle vertueux : des cantines mieux approvisionnées, des agriculteurs avec des revenus réguliers et des enfants qui mangent à leur faim.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.