Congo-Kinshasa: Journée mondiale du swahili - « Un héritage culturel et un outil d'intégration », selon le Pr Bagamba Arali

Chaque année, le 7 juillet, le monde célèbre la Journée mondiale de la langue swahili, instituée par l'UNESCO afin de promouvoir l'une des langues africaines les plus parlées et les plus influentes du continent. Utilisé par des dizaines de millions de personnes en Afrique de l'Est, centrale et australe, le swahili s'impose aujourd'hui comme un vecteur de communication, d'intégration régionale et de transmission des valeurs culturelles, estime le professeur Bagamba Arali, consultant international en sociolinguistique.

En République démocratique du Congo, où il figure parmi les quatre langues nationales aux côtés du lingala, du kikongo et du tshiluba, le swahili occupe une place importante dans la vie quotidienne. Il facilite les échanges entre les communautés, notamment dans l'Est et le Sud-Est du pays, tout en participant à la cohésion sociale et à la préservation du patrimoine culturel.

À l'occasion de cette journée, l'accent est mis sur le rôle du swahili dans le rapprochement des peuples africains et dans la promotion de l'identité culturelle du continent.

Le professeur Bagamba Arali, consultant international en sociolinguistique s'entretient avec Jean-Claude Loky Dile sur l'importance du swahili, son évolution et les défis liés à sa promotion en RDC et en Afrique.