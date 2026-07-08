Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La société civile alerte sur les feux de brousse criminels à Kalehe

8 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Nouvelle dynamique de la société civile du territoire de Kalehe a appelé, mardi 7 juillet, à la responsabilité collective face à la recrudescence des feux de brousse en cette période de sécheresse. Selon elle, plusieurs incendies volontaires sont signalés dans le groupement de Mbinga Nord (communément appelé Ndinga Nord). Ces actes d'incivisme ciblent délibérément des plantations, plongeant les agriculteurs locaux dans le désespoir.

Ces incendies criminels touchent de plein fouet les cultures stratégiques de la région, particulièrement les plantations de café, de quinquina et d'eucalyptus, ainsi que les installations des apiculteurs. Au-delà des lourdes pertes économiques pour les paysans, les experts avertissent que ces feux détruisent les nutriments essentiels du sol, accélérant la dégradation des terres et accentuant les risques futurs d'éboulements.

Benjamin Mungazi, coordonnateur de la Nouvelle société civile, exige des sanctions sévères :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La nouvelle société civile condamne fermement ces actes d'incendie commis dans le groupement de Ndinga Nord et demande l'implication des autorités civiles compétentes afin de prendre des décisions fermes contre ces inciviques. Elle appelle également, en cas de force majeure, à rechercher l'origine de ces incendies pour que les responsables soient jugés pour leurs actes ».

L'organisation citoyenne invite les agriculteurs à abandonner définitivement les pratiques d'écobuage sauvage et à utiliser plutôt les herbes coupées comme engrais naturel pour préserver la fertilité des sols.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.