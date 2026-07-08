Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La société civile alerte sur les feux de brousse criminels à Kalehe

La Nouvelle dynamique de la société civile du territoire de Kalehe a appelé, mardi 7 juillet, à la responsabilité collective face à la recrudescence des feux de brousse en cette période de sécheresse. Selon elle, plusieurs incendies volontaires sont signalés dans le groupement de Mbinga Nord (communément appelé Ndinga Nord). Ces actes d'incivisme ciblent délibérément des plantations, plongeant les agriculteurs locaux dans le désespoir.

Ces incendies criminels touchent de plein fouet les cultures stratégiques de la région, particulièrement les plantations de café, de quinquina et d'eucalyptus, ainsi que les installations des apiculteurs. Au-delà des lourdes pertes économiques pour les paysans, les experts avertissent que ces feux détruisent les nutriments essentiels du sol, accélérant la dégradation des terres et accentuant les risques futurs d'éboulements.

Benjamin Mungazi, coordonnateur de la Nouvelle société civile, exige des sanctions sévères :

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« La nouvelle société civile condamne fermement ces actes d'incendie commis dans le groupement de Ndinga Nord et demande l'implication des autorités civiles compétentes afin de prendre des décisions fermes contre ces inciviques. Elle appelle également, en cas de force majeure, à rechercher l'origine de ces incendies pour que les responsables soient jugés pour leurs actes ».

L'organisation citoyenne invite les agriculteurs à abandonner définitivement les pratiques d'écobuage sauvage et à utiliser plutôt les herbes coupées comme engrais naturel pour préserver la fertilité des sols.