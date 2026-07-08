Congo-Kinshasa: Kalima Mining Company lance la réhabilitation de 20 km de routes à Pangi

Lancement des projets de développement dans le secteur des Beia, au territoire de Pangi (Maniema). Dans le cadre du respect de son cahier des charges, la société minière Kalima Mining Company (KMC) a officiellement lancé, mardi 7 juillet, deux grands projets de développement communautaire. Il s'agit de la réhabilitation de 20 kilomètres de routes de desserte agricole dans le groupement d'Ulimba, ainsi que d'un vaste programme d'adduction d'eau potable.

L'état de dégradation de la route entravait depuis de nombreuses années l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation. Pour ces travaux routiers, la société minière a choisi de valoriser la main-d'oeuvre locale en utilisant l'approche HIMO (Haute Intensité de Main-d'OEuvre). En parallèle, le projet hydraulique prévoit l'aménagement d'une source et la construction de 12 puits répartis à travers les groupements de N'Sange, Ulimba et Djuwa.

Mwenye Mali Mulenda, président de la société civile locale, salue cette initiative :

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« Nous apprécions le démarrage de ces travaux et espérons qu'ils seront réalisés conformément aux attentes de la population. L'état de la route rend actuellement les déplacements difficiles. Les travaux prévus à travers l'approche HIMO permettront d'élargir la route, de faciliter la circulation des véhicules et d'améliorer le transport des marchandises ainsi que des personnes ».

De son côté, Crispin Bolela, directeur du Département du développement communautaire de KMC, rappelle que l'entreprise exécute actuellement huit des onze projets promis et insiste sur l'implication des bénéficiaires pour garantir la durabilité de ces infrastructures.