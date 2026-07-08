Madagascar: Pétanque/Mondial La Marseillaise - Yves et Zigle filent en quarts de finale

Neuf boulistes malgaches sont en lice au 65e Mondial La Marseillaise de pétanque. Seule l'équipe de Zigle et Yves a atteint le Top 8.

Dernière journée. Les trois premières étapes de la phase finale de la 65e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque se sont déroulées hier, au parc Borély à Marseille. Quatre triplettes formées entièrement ou en partie par des boulistes malgaches ont été en lice.

L'équipe du club de Décines, représentée par deux stars malgaches, Yves Sedrick Rakotoarisoa et le champion du monde de tir de précision Jean-François Daniel Rakotondrainibe, alias Zigle, renforcés par Franck Picq, poursuit son aventure en quarts de finale. La bande à Yves s'est qualifiée en quarts de finale en écartant 13-9, hier soir, en huitièmes de finale, la triplette de Toulon composée de Rémy Galleau, Jason Giraud et Dylan Dubois.

Le trio de Décines a éliminé à sens unique, par 13-0, Jean-Baptiste Tellene, Kevin Philipson et Luc Laille, de Monteaux, en 16es de finale. En début de journée, Zigle et consorts avaient surclassé Cléda Ludovic, Emmanuel Paradis et Antonio Lipari en 32es de finale.

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La deuxième équipe, celle du club de La Penne-Huveaune, formée par trois résidents, en l'occurrence Thierry Bezandry, alias Masaka, Lahatra Andriamanantany et Stéphane Randrianarizafy, a été éliminée en seizièmes de finale. Bezandry et ses coéquipiers se sont inclinés devant l'équipe de Thonon-les-Bains composée de Patrick Messonnier, Michel Loyer et Yohan Cousin. Au début de la phase finale, le trio d'expatriés a écarté la triplette de Barjac constituée de Franck Pole, Alessio Cocciolo et Anthony Da Silva.

En roue libre

L'équipe du club UBMT, composée du vice-champion du monde Faratiana Rakotoniaina, dit Tiana Kely, de Donald Andrianantenaina et de Onja Lalaina Randrianarimanana, a plié bagage en 32es de finale, battue 11-13 par la triplette marseillaise de Mario Augugliaro, Simon Santiago et Rémi Perget. Un autre expatrié, Jimmy Rakotoariniaina, du club Boule Aixoise, en compagnie de Gino Dollys et Samuel Lamare, a lui aussi échoué en 32es de finale. Ces boulistes de la Grande Île étaient pourtant en roue libre durant les six parties qualificatives de dimanche et lundi. Une partie des quarts de finale et les demi-finales auront lieu ce matin, et la finale en fin d'après-midi.