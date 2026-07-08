Madagascar: Festival Dona-Be - La Sofia célèbre son identité culturelle

Du 23 au 26 juillet, Antsohihy accueillera la quatrième édition du Festival Dona-Be, un rendez-vous qui mettra en lumière les richesses culturelles de la Sofia avec une programmation artistique renforcée.

La culture de la Sofia sera au coeur de la quatrième édition du Festival Dona-Be. Du 23 au 26 juillet, Antsohihy vibrera au rythme d'une trentaine d'artistes, de danses traditionnelles, de la gastronomie locale et de nombreuses animations destinées à faire découvrir l'identité de la région.

Créé par Dadi Love, enfant d'Antsohihy, et sponsorisé par Yas Madagascar, le Festival Dona-Be est né de la volonté de faire connaître sa ville et de promouvoir la culture de la Sofia. Selon les organisateurs : « L'objectif est de transformer Antsohihy, située au coeur de la région, en un véritable carrefour culturel et d'attirer les visiteurs de passage afin qu'ils découvrent, pendant plusieurs jours, les traditions, la langue, les danses, la gastronomie et l'hospitalité locales. »

Cette nouvelle édition franchit un nouveau cap avec une organisation plus professionnelle et une programmation artistique enrichie. Parmi les artistes annoncés figurent Dadi Love, Rijade, Wendy Cathalina, Lico Kininike, Annicette, Parish, ainsi que plusieurs autres artistes, accompagnés de DJ qui assureront l'ambiance musicale durant le festival.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les organisateurs souhaitent mettre en avant les richesses culturelles de la Sofia à travers les danses emblématiques de la région, notamment le tsahobaka, le baoejy et le malesa, ainsi que des expositions et des démonstrations culturelles.

Montée en puissance

La gastronomie locale sera également valorisée avec un espace consacré aux spécialités de la région, notamment le crabe d'Antsohihy, tandis que d'autres mets typiques sont encore en préparation.

Après les améliorations apportées lors de la troisième édition, marquée par l'installation de nouvelles structures, d'une scène, de jeux de lumière et d'écrans géants, le festival poursuit sa montée en puissance. Cette année, le site sera davantage aménagé et le carnaval d'ouverture renforcé afin d'offrir un spectacle plus grandiose et de mieux refléter l'image du festival.

La programmation artistique évolue également. Si le Festival Dona-Be continue de soutenir les artistes originaires de la région, il accueille désormais des artistes très attendus du public, notamment des jeunes, afin de rendre la fête encore plus attractive.

L'événement conserve aussi une forte dimension sociale. Cette édition prévoit des consultations et des traitements ophtalmologiques gratuits, des actions en faveur des enfants et des femmes enceintes, ainsi que d'autres initiatives destinées à accompagner les populations. Après les dons réalisés l'année précédente à la prison d'Antsohihy, le comité prévoit également d'aider certains quartiers privés d'éclairage.

Après une troisième édition qui a permis au festival de gagner en visibilité, le Festival Dona-Be poursuit son développement avec l'ambition de faire rayonner durablement la culture de la Sofia.