Madagascar: Ambato-Boeny - La défécation à l'air libre fait partie de la tradition

Un partenariat entre Saint-Louis (Alsace) et la région Boeny lance un projet d'assainissement à Ambato-Boeny, où la défécation à l'air libre touche l'immense majorité des ménages.

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la commune de Saint-Louis, en Alsace, et la région Boeny, un nouvel accord de partenariat vient d'être conclu pour les trois prochaines années. Ce partenariat se concrétise notamment par le lancement d'un projet d'assainissement mené avec GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le développement) et la ville de Saint-Louis, en France.

Les activités de lancement se sont déroulées du 29 juin au 1er juillet à Ambato-Boeny. Elles ont été marquées par un atelier organisé dans les communes d'Ambato-Boeny et d'Ambesisika, dans le district d'Ambato-Boeny.

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« Lors d'une enquête réalisée dans les dix-sept fokontany qui composent la commune d'Ambato-Boeny en février dernier, les résultats ont démontré que 46 % des ménages n'utilisent pas de latrines. Pire encore, 96 % des ménages pratiquent la défécation à l'air libre et 5 205 tonnes d'excréments par an sont répandues dans l'environnement. Pourtant, des infrastructures sanitaires, notamment des toilettes publiques sont disponibles, mais la pollution engendre de nombreuses maladies telles que la fièvre, la diarrhée et la bilharziose », a exposé un technicien.

Le projet vise ainsi à mieux maîtriser la pollution urbaine et à réduire les maladies liées au manque d'assainissement. À l'issue de l'atelier, plusieurs actions ont été retenues, notamment l'organisation de rencontres et de campagnes de sensibilisation auprès des responsables des quartiers concernés afin de les informer sur la situation et les conséquences de la pollution. Les participants ont également défini une stratégie et élaboré un plan d'action pour assurer la mise en oeuvre du projet. La campagne a débuté au début de ce mois et mobilisera l'ensemble des acteurs concernés.

« La ville de Saint-Louis est engagée depuis 2010 à Madagascar aux côtés des communes d'Ambato-Boeny, qui compte environ 45 000 habitants, et d'Ambesisika, forte de 15 000 habitants. Elle accompagne le développement des services essentiels, notamment l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la gestion des déchets, afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations », a indiqué le porte-parole du projet.

Avant le lancement officiel du projet, une délégation de GESCOD, dirigée par le directeur général du département de la commune de Saint-Louis, en Alsace du Sud, a rencontré le chef de région Boeny, le 18 juin dernier, au bloc administratif à Ampisikina. Lors de cette entrevue, le directeur général de GESCOD a rappelé les secteurs d'activités de coopération avec Boeny. Il s'agit de l'assainissement, de l'éducation ainsi que de la gestion des déchets et de l'eau, de la gestion des services publics et des finances ainsi que des échanges avec les établissements scolaires.

La future construction de bibliothèques fera partie du programme pour les municipalités concernées par le projet.