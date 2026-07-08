Madagascar: Circulation - La CUA teste un nouveau dispositif à Fasan'ny Karana

La CUA teste un nouveau plan de circulation à Ankadimbahoaka-Tsimbazaza-carrefour Fasan'ny Karana pour désengorger ces axes stratégiques.

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a lancé une opération de simulation au niveau des axes Ankadimbahoaka - Tsimbazaza - carrefour de Fasan'ny Karana. Cette initiative mobilise les différents responsables concernés afin d'évaluer des mesures destinées à améliorer la circulation dans cette zone congestionnée.

« Nous avons effectué une simulation de circulation à Ankadimbahoaka afin d'identifier les principaux points de congestion. L'analyse s'est concentrée sur les véhicules circulant en direction du sud, depuis le rond-point d'Ankadimbahoaka jusqu'à la sortie vers le By-pass. Il est apparu que les véhicules qui coupent la circulation pour emprunter les rues Poinimerina, Ankaditoho et Tsimbazaza sont la principale cause des embouteillages. En effet, qu'il s'agisse des véhicules qui tournent vers ces voies ou de ceux qui en sortent pour rejoindre la RN7, ces manoeuvres perturbent simultanément la circulation des différentes files et gênent jusqu'à cinq flux de véhicules », indique le commissaire divisionnaire de police Andrianina Ratsimba, directeur des Transports et de la Mobilité urbaine (DMTU) au sein de la CUA.

Suppression d'arrêts

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L'objectif est de réduire, autant que possible, les embouteillages sur ces principaux axes et d'améliorer les conditions de déplacement de l'ensemble des usagers de la route.

« En contrepartie, les véhicules pourront désormais rejoindre la rue menant vers le CAPSAT. La chaussée est actuellement en bon état. Une signalisation claire sera installée, avec des panneaux et un marquage au sol, afin de mieux orienter les automobilistes et d'éviter toute confusion. Nous prendrons également en compte les avis des usagers afin de les intégrer à cette nouvelle organisation de la circulation. Une fois le dispositif finalisé, il sera porté à la connaissance du public », poursuit le DMTU.

Parmi les solutions étudiées figurent également la suppression ou le déplacement de certains arrêts de bus, dans le but de faciliter la circulation des véhicules et de réduire les embouteillages. La CUA précise que cette phase de simulation est actuellement en cours. Les automobilistes, les conducteurs de transports en commun et les piétons sont ainsi invités à respecter les consignes des agents déployés sur place afin d'assurer le bon déroulement de l'opération et d'en garantir l'efficacité.

« Les décisions définitives, ainsi que le calendrier de mise en œuvre des éventuelles modifications, seront communiqués au public à l'issue des études et des préparatifs en cours », annonce la CUA dans un communiqué publié hier.