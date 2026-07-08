Madagascar: Audiovisuel - La coalition des radios dresse un état des lieux alarmant

L'Assemblée générale de la Coalition des radios Madagascar s'est tenue durant deux jours à Antaninarenina. Créée en 2014, cette organisation oeuvre pour la promotion de la paix, de la sécurité et des droits humains. Elle a également pour mission de renforcer les capacités et d'accompagner les radios membres à travers le pays.

Les participants ont dressé un état des lieux des difficultés rencontrées par les radios et défini des stratégies pour permettre à la Coalition d'y répondre.

« Parmi les principales difficultés évoquées figurent la vétusté et les pannes des équipements techniques, notamment les émetteurs. De nombreuses radios sont confrontées à ce problème et peinent à remplacer ces matériels, souvent importés et coûteux. Les faibles recettes publicitaires constituent également un frein au développement des stations, tout comme le manque de personnel qualifié, notamment de techniciens et de journalistes professionnels. La baisse du nombre d'annonceurs réduit davantage les ressources financières des radios, tandis que la concurrence des réseaux sociaux pèse de plus en plus sur leur audience », indique Mbolatiana Raveloarimisa, secrétaire exécutif de la Coalition des radios Madagascar.

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Le traitement de l'information reste confronté à de nombreux défis à Madagascar. « C'est précisément pour répondre à ces difficultés que la Coalition des radios pour la paix existe. Elle vise à renforcer les compétences des radios et à améliorer la qualité des contenus qu'elles produisent », a expliqué Mbolatiana Raveloarimisa.

L'organisation entend notamment renforcer son plaidoyer auprès des autorités afin d'améliorer les conditions de fonctionnement des radios et de garantir au public malgache une information de meilleure qualité.

La Coalition compte actuellement 98 radios réparties dans toutes les régions de Madagascar.