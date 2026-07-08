Madagascar: Rocade d'Ivato - Deux hommes à bord d'une Subaru trouvent la mort

8 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Drame. Deux hommes ont perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi sur la rocade d'Ivato, après que leur Subaru bleue a basculé dans les eaux d'un canal situé près du lac Iarivo.

L'alerte a été donnée à 23h17. Arrivés vingt minutes plus tard, les secours ont repêché un premier corps, celui d'un homme âgé d'environ 32 ans. Celui qui l'accompagnait n'a été retrouvé qu'au petit matin, vers 5 h 30. Les enquêteurs privilégient la piste d'une conduite en état d'ivresse. Des bouteilles d'alcool et de bière ont été découvertes dans l'habitacle. Les forces de l'ordre étaient encore présentes sur les lieux à 8h pour sécuriser la zone et poursuivre les constatations.

Ce drame s'est produit deux jours après un autre accident mortel au même endroit, où un sergent a trouvé la mort à moto en chutant dans l'eau. Un riverain témoigne que cette portion est particulièrement dangereuse. La route passe brutalement de quatre voies à deux voies sur cette partie, sans signalisation claire. Les automobilistes et les motocyclistes doivent redoubler de vigilance sur cet axe, surtout la nuit.

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