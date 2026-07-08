Madagascar: Art contemporain - Joël Andrianomearisoa réunit sport et art à Ankorondrano

Avec Hevitra teboka baraingo sy tsoraka, l'artiste malgache transforme les signes de ponctuation en une oeuvre monumentale qui dialogue avec les habitants au sein du nouveau complexe Casa Sport d'Ankorondrano.

Les points, points d'exclamation et points d'interrogation quittent les pages pour investir l'espace public. À Ankorondrano, Joël Andrianomearisoa dévoile Hevitra teboka baraingo sy tsoraka, une oeuvre monumentale permanente qui fait entrer l'art contemporain au coeur du nouveau complexe Casa Sport, inauguré ce dimanche par le Groupe Filatex.

Inspirée des signes de ponctuation malgaches, cette création réinvente le langage en le transformant en matière, en espace et en émotion. Composée de 600 barres métalliques et d'un mobilier spécialement conçu par l'artiste, elle ne propose aucun texte à lire. Les signes, détachés de leur fonction grammaticale, deviennent un vocabulaire visuel fait de lignes, de rythmes et de silences, laissant à chacun la liberté d'y projeter son imaginaire. Pour Joël Andrianomearisoa, chaque visiteur est libre de percevoir et de s'approprier l'oeuvre selon sa propre sensibilité. L'installation se veut aussi vivante que fonctionnelle : elle peut accueillir les usages du quotidien, qu'il s'agisse de s'y asseoir, d'y suspendre des objets ou simplement d'en faire un lieu de rencontre.

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Implantée en plein air le long de la muraille du complexe, l'oeuvre accompagne les pratiques sportives comme les gestes ordinaires de la vie. Sportifs, riverains et visiteurs évoluent ainsi au contact d'une création qui fait dialoguer le paysage, les corps et le langage. À travers cette réalisation, Joël Andrianomearisoa poursuit son exploration poétique des fondements de la culture malgache en leur donnant une portée contemporaine et universelle, tout en invitant à réfléchir sur la mémoire, l'identité et le pouvoir évocateur de l'art.

Cette oeuvre s'intègre au nouveau complexe sportif de proximité Casa Sport, développé par le Groupe Filatex dans le prolongement du projet résidentiel Eden de Filatex Properties. Le site rassemble un terrain de musculation en plein air, un terrain de basket-ball, deux boulodromes, un skate-park et un système d'éclairage permettant une utilisation en soirée. Pensé comme un espace de vie accessible à tous, il associe sport, culture et espace public dans une même vision de développement urbain.