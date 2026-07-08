Sénégal: Baccalauréat général - Le centre Alpha Molo Baldé affiche 25,5 % de réussite au premier tour

7 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Le centre d'examen du lycée Alpha Molo Baldé de Kolda (sud) a enregistré sur 965 candidats inscrits, 245 admis d'office, soit un taux de réussite de 25,5 % au premier tour du baccalauréat général 2026, a-t-on appris, mardi, auprès du proviseur Insa Badji.

"Sur un total de 965 candidats inscrits toutes séries confondues (L'1, L2, S1 et S2), le lycée compte pour le moment 245 admis d'office, soit un taux de réussite de 25,5% au premier tour et 344 candidats admissibles, invités à subir les épreuves du second tour", a-t-il dit à l'APS.

Le proviseur du lycée Alpha Molo Baldé a signalé qu'il y avait six candidats absents lors des épreuves du premier tour du baccalauréat général 2026, tenues du mardi 30 juin au vendredi 3 juillet sur l'ensemble du territoire national.

Le responsable s'est félicité du bon déroulement global des épreuves au sein des deux jurys de l'établissement (le jury 1641 avec 342 candidats et le jury 1642 avec 322 candidats), relevant qu'aucun "incident majeur" n'a été déploré.

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Magnifiant ce taux de réussite obtenu au premier tour, il a précisé que la série S2 du centre se distingue positivement avec un taux de réussite de plus de 44 % tandis que les séries littéraires affichent des résultats, en deçà, des attentes, avec à peine 20 % de réussite en série L2 et moins de 10 % en série L'1.

M. Badji a également indiqué que l'établissement a enregistré sur le plan des performances individuelles, "deux mentions "Bien" : l'une obtenue par un garçon en série S1 et l'autre par une jeune fille en série S2". "À cela s'ajoutent 42 mentions "Assez Bien", dit-t-il.

Les autorités scolaires du lycée Alpha Molo Baldé disent espérer franchir la barre de 50 % de réussite globale à l'issue du second tour, grâce au nombre important de candidats admissibles.

"Un tel résultat permettrait d'inverser la tendance à la baisse des performances de l'établissement au cours des deux dernières années", a souligné le proviseur, tout en félicitant les nouveaux bacheliers.

Il a encouragé les candidats au second tour et exprimé sa gratitude à l'endroit du corps enseignant, des surveillants ainsi qu'à la communauté des parents d'élèves pour leurs efforts conjugués tout au long de l'année académique.

Lire l'article original sur APS.

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