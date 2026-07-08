Sénégal: Audiovisuel - Kourtrajmé Sénégal lance deux nouvelles formations certifiantes pour renforcer les compétences des jeunes

Dakar — Le centre Kourtrajmé Sénégal a procédé, mardi, au lancement officiel de deux nouvelles formations en Certificat professionnel spécialisé (CPS) d'opérateur de prise d'image et d'opérateur de prise de son, en vue de développer des compétences pratiques dans le domaine de l'audiovisuel.

Le lancement de ces deux nouvelles formations coïncide avec la réception d'équipements pédagogiques acquis dans le cadre du projet FIT! ICC, destiné à renforcer les compétences des jeunes dans les métiers de l'audiovisuel.

Ces formations de courte durée bénéficieront à 60 jeunes, répartis en deux cohortes de 15 apprenants par filière et par an.

Elles visent à développer des compétences pratiques en techniques de prise de vue, de cadrage, d'éclairage et de captation audiovisuelle, ainsi qu'en captation, enregistrement, mixage et traitement du son.

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Le projet FIT! ICC est piloté par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, à travers l'Unité de suivi et de coordination des projets (USCP), en collaboration avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), dans le cadre de l'initiative FIT Sénégal.

Il est cofinancé par le 3FPT et l'Union européenne à travers des fonds délégués à l'Agence française de développement (AFD).

"Ce 7 juillet 2026 marque un moment important après presque trois années de travail", a déclaré la co-directrice du centre Kourtrajmé Sénégal, Emma Sangaré, soulignant que ces nouvelles formations répondent aux objectifs de la stratégie Vision Sénégal 2050 en matière de développement du capital humain et de professionnalisation des métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Le modèle pédagogique du centre associe apprentissage technique, accompagnement psychosocial, stages en entreprise et insertion professionnelle afin de favoriser un accès durable à l'emploi des jeunes, a-t-elle rappelé.

Mme Sangaré a également plaidé pour le renforcement des infrastructures de formation et un meilleur accompagnement des jeunes, en particulier des femmes souhaitant intégrer les métiers techniques de l'audiovisuel.

Selon le coordonnateur du projet RECFIM-ICC, Mbaye Sène, a indiqué que cette initiative constitue une phase pilote mise en oeuvre avec le centre Kourtrajmé Sénégal et Sénégal Talent Campus.

L'État du Sénégal, avec l'appui de l'Agence française de développement et de l'Union européenne, a mobilisé plus de 1,8 milliards de francs CFA, soit 2,8 millions d'euros, pour accompagner cette expérimentation à travers l'élaboration de référentiels de formation, le renforcement des capacités des centres et l'acquisition d'équipements, selon M. Sène, représentant le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

"Près de 70 millions de francs CFA d'équipements ont déjà été injectés au profit du centre Kourtrajmé Sénégal, en attendant d'autres acquisitions", a-t-il précisé, annonçant également le déploiement prochain de douze autres référentiels de formation dans les industries culturelles et créatives.

Il a assuré que les bénéficiaires pourront être accompagnés, à l'issue de leur formation, aussi bien pour leur insertion dans les entreprises que pour la création de leurs propres activités, grâce aux mécanismes d'appui à l'entrepreneuriat mis en place par le ministère.