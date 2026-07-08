Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lô prône l'harmonisation des politique publiques en matière d'économie sociale et solidaire

Dakar — Le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lo a plaidé, mardi, à Dakar pour une harmonisation des politiques en Afrique en matière d'économie sociale et solidaire.

"L'Afrique doit parler d'une seule voix sur l'économie sociale et solidaire. Nous devons en effet harmoniser nos politiques publiques, mutualiser nos expériences, promouvoir des référentiels communs et bâtir un véritable marché africain des initiatives solidaires", a-t-il déclaré.

Ahmadou Al Aminou Lo prenait part à la deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire (FORAESS), ouverte le même jour dans la capitale sénégalaise, où cette rencontre se poursuivra jusqu'au 9 juillet prochain, avec la participation attendue de plus de 1 500 participants représentant 30 pays.

"Notre continent ne doit plus seulement adapter des modèles venus d'ailleurs. Il doit proposer au monde un modèle africain de développement fondé sur la dignité, la solidarité, la justice sociale et la valorisation des ressources locales", a indiqué le Premier ministre.

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Le Sénégal a choisi d'inscrire l'économie sociale et solidaire "au coeur" de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, a rappelé le chef du gouvernement.

Selon M. Lo, la "forte présence" des ministres africains à la deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire "est un signal fort" que cette rencontre "va déboucher sur l'affirmation d'un engagement ferme d'amorcer concrètement la mise en oeuvre de la stratégie décennale de l'Union africaine [...]".

Elle va aussi contribuer "à renforcer la coopération régionale et sous-régionale et à promouvoir un observatoire africain de l'économie sociale et solidaire", a-t-il indiqué.

La deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire porte sur le thème 'L'économie sociale et solidaire : moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique".

Selon les organisateurs, elle vise à mettre en lumière les innovations et le potentiel de l'économie sociale et solidaire comme levier de croissance en Afrique.

"C'est formidable, un mouvement continental, et ce n'est pas un hasard. La tenue de cette édition à Dakar constitue un signal fort, témoin de la vitalité de la coopération africaine et de la volonté partagée de nos États, de nos collectivités territoriales, de nos organisations et des partenaires de faire de l'économie sociale et solidaire un piquet majeur de la transformation économique et sociale de notre continent", a déclaré Achille Bassilekin, ministre camerounais des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat.

Selon M. Bassilekin, par ailleurs président du comité ad hoc du FORAESS, au-delà de la célébration des acquis, cette rencontre invite les africains à évaluer le chemin parcouru depuis la première édition à Yaoundé en 2024.

"Il faut mesurer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des engagements pris collectivement, mais surtout identifier des nouvelles perspectives susceptibles d'accélérer l'émergence d'un modèle africain du développement plus inclusif, plus résilient et d'avantages centrés sur l'humain", a-t-il indiqué.