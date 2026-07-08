Sénégal: La 21e mission médicale chinoise dote l'hôpital pour enfants de Diamniadio en médicaments et équipements médicaux

Diamniadio — L'ambassadeur de Chine au Sénégal, Li Zhigang, a procédé mardi à la remise de médicaments et d'équipements médicaux, d'une valeur de 38 millions de francs CFA, à l'hôpital pour enfants de Diamniadio, dans le département de Rufisque, un don de la 21e mission médicale chinoise en service dans cet établissement.

"Cette initiative constitue une nouvelle avancée dans l'approfondissement de la coopération sino-sénégalaise dans le domaine de la santé et témoigne une fois de plus de la détermination inébranlable de la Chine et du Sénégal, ainsi que de leurs peuples, à se tenir mutuellement aux côtés l'un de l'autre" a indiqué le diplomate chinois.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise dudit don, Li Zhigang a soutenu qu'au cours des cinquante dernières années et plus, "la coopération sino-sénégalaise dans le domaine de la santé est passée de l'assistance à la co-construction, de la prestation de services médicaux au transfert de technologies".

Selon lui, les relations entre les deux pays sont également passées, "d'une coopération essentiellement intergouvernementale à une participation conjointe des centres de contrôle et de prévention des maladies ainsi que des organisations à but non lucratif".

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"Elle a également évolué d'une logique de soutien ponctuel vers un véritable renforcement durable des capacités. Progressivement, les deux pays ont bâti un réseau de coopération multidimensionnelle à plusieurs niveaux et couvrant un large éventail de domaines", a souligné l'ambassadeur chinois à Dakar.

Pour sa part, la directrice de l'hôpital pour enfants de Diamniadio a dit que cet appui reflète "la vitalité d'une coopération ancienne, exemplaire, efficace de la République populaire de Chine, bâtie sur des valeurs de solidarité, de respect mutuel et de partage d'expertise".

Selon Ouleymatou Khadija Diagne, ce don et la présence l'ambassadeur à la cérémonie de réception du matériel témoignent de l'attachement "constant de la République populaire de Chine au renforcement du système de santé sénégalais et surtout un attachement" à l'hôpital pour enfants de Diamniadio.

"Je tiens également à réaffirmer l'engagement de notre établissement à assurer une gestion exemplaire, transparente et efficace des équipements et des médicaments reçus, afin que ce don bénéficie pleinement et durablement à nos enfants, nos femmes, nos soignants et nos hôpitaux", a-t-elle ajouté.