Sénégal: Vers le renforcement du partenariat entre le ministère de l'Industrie et l'Institut Pasteur de Dakar

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé, mardi, la mise en place prochaine d'un partenariat renforcé entre son département et l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) en vue d'accélérer le développement de la recherche, de la production vaccinale et de l'industrie pharmaceutique, dans le cadre de l'Agenda Sénégal 2050.

"La future coopération entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'IPD sera formalisée par la signature d'un protocole d'accord ou mémorandum. Celui-ci portera sur l'accompagnement des investissements, la mobilisation de financements, le soutien à la coopération internationale ainsi que la diplomatie économique, industrielle et pharmaceutique", a déclaré Serigne Guèye Diop.

Il effectuait une visite à l'Institut Pasteur de Dakar et sur le site industriel MADIBA - Manufacturing in Africa for Disease Immunization and Building Autonomy -, le projet de vaccinopole ultramoderne à Diamniadio porté par l'IPD.

Cette initiative destinée à assurer la souveraineté sanitaire africaine a pour objectif de produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an pour le continent.

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Le ministre a également annoncé que des structures relevant de son département, notamment l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) et le Bureau de mise à niveau, seront mobilisées afin d'accompagner les PME collaborant avec l'Institut Pasteur de Dakar et soutenir certains de ses projets.

Il a salué la qualité des infrastructures, des équipements et des ressources humaines de l'institution, qu'il a présentée comme un acteur stratégique de la souveraineté sanitaire, vaccinale et industrielle du Sénégal.

"L'Institut Pasteur de Dakar possède une triple dimension : la recherche fondamentale, la recherche appliquée et l'industrialisation. Notre rôle est de comprendre sa stratégie de développement et de l'aligner avec les priorités de l'Agenda Sénégal 2050", a déclaré Serigne Guèye Diop.

Le ministre a particulièrement insisté sur la capacité de l'IPD à transformer les résultats de la recherche en produits destinés à la santé publique, notamment des tests de diagnostic rapide et des vaccins.

Il a également rappelé le rôle joué par l'institut durant la pandémie de Covid-19 ainsi que son expertise reconnue dans la production du vaccin contre la fièvre jaune et dans la riposte aux épidémies sur le continent africain.

Il a, par ailleurs, salué la stratégie de l'IPD visant à attirer des chercheurs sénégalais de la diaspora et d'autres scientifiques africains, estimant que le renforcement du capital humain constitue une condition essentielle au développement de la recherche et de l'innovation en Afrique.

De son côté, l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, le docteur Ibrahima Socé Fall, a plaidé pour un renforcement de l'appui de l'État afin d'accélérer les projets en cours, notamment le développement du site industriel MADIBA et la construction d'un nouveau centre de recherche destiné à regrouper les laboratoires actuellement implantés à Dakar.

Selon lui, "ces investissements permettront de renforcer la recherche fondamentale, la recherche-développement, ainsi que les capacités de production de vaccins et de produits biomédicaux, tout en consolidant la sécurité sanitaire du Sénégal et du continent africain".

L'administrateur général de l'IPD a rappelé que l'objectif fixé par les autorités est de produire, d'ici à 2035, une part importante des vaccins et des médicaments nécessaires au pays, soulignant que plusieurs partenaires publics accompagnent déjà le projet, tout en soulignant la nécessité d'accélérer les financements afin d'achever les infrastructures en cours de réalisation à Diamniadio.