Sénégal: La Maison de la Presse et le 3FPT scellent un partenariat de formation des professionnels des médias à la conduite auto

Dakar — La Maison de la Presse Babacar Touré et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) ont signé, mardi, à Dakar une convention de partenariat visant à offrir gratuitement la formation à la conduite et l'obtention du permis de conduire à 350 professionnels des médias.

La signature de ce contrat de financement entre dans le cadre de l'initiative 3P (Permis pour presse), mis en oeuvre par la Maison de la Presse.

Selon le Directeur général du 3FPT, Babo Amadou Ba, le coût global de cette formation est évalué à plus de 50 millions de FCFA.

"En facilitant l'accès des professionnels des médias au permis de conduire, nous répondons à un besoin pratique et concret du quotidien des reporters et correspondants. Nous contribuons ainsi à sécuriser leurs conditions de travail et à leurs doter d'un outil de mobilité indispensable pour aller à la quête de l'information fiable et vérifiable", a t-il soutenu.

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Pour M. Ba, la mission du 3FPT dépasse le simple cadre d'employabilité des jeunes et des femmes. "Elle consiste à valoriser le capital humain dans tous les secteurs stratégiques de notre pays. Et les médias sont, sans conteste, un pilier fondamental de notre développement", a t-il souligné.

Le Directeur de la Maison de la Presse, Sambou Biagui, qui a initié ce programme à l'intention des acteurs des médias (journalistes, caméramans, techniciens) a relevé les conditions difficiles dans lesquelles ces derniers exercent leurs métiers sur le terrain.

"Faciliter la mobilité des techniciens et professionnels des médias, c'est renforcer leur autonomie, améliorer leurs conditions de travail et contribuer à une meilleure qualité du service rendu", a t-il soutenu.

La signature de cette convention traduit, selon lui, une convergence de vision entre les deux institutions publiques, celle de faire de la formation un levier de transformation, d'insertion et de professionnalisation.

"La Maison de la Presse se veut une institution utile, proche des réalités des professionnels des médias. Notre rôle est d'écouter, d'identifier les besoins et construire des réponses concrètes et de mobiliser des partenaires capables d'accompagner le secteur", a t-il ajouté.

Sambou Biagui a en outre invité les bénéficiaires à faire preuve d'assiduité de discipline et de responsabilité pour garantir la réussite de ce programme de formation.