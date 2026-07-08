Madagascar: Karaté/Grade - Hanshi Rajaonarison vise le 8e Dan

Le karaté malgache est à l'honneur. Figure incontournable du Shotokan Karate-do à Madagascar, Hanshi Rajaonarison Andriamiarinarivo vient d'être sélectionné pour l'évaluation du prestigieux grade de 8e Dan (Hanshi) de l'International Karate Spirit - Samurai Kabudo Federation (IKSSKF), une organisation dirigée par le Grandmaster Minh Nguyen (10e Dan Hanshi).

Cette distinction internationale récompense plus d'un demi-siècle de pratique, d'enseignement et d'engagement au service du karaté et du Budo. Déjà titulaire du 7e Dan, décerné par la Fédération de Karaté de Madagascar, Hanshi Rajaonarison s'est imposé comme l'un des principaux artisans du développement du Shotokan dans la Grande Île. Son parcours est également marqué par une solide expérience en aïkido et dans plusieurs écoles traditionnelles japonaises.

Cette sorte de récompense salue son investissement dans la transmission des valeurs martiales, la formation des jeunes pratiquants et la promotion du karaté malgache bien au-delà des frontières nationales.

La sélection de Hanshi Rajaonarison pour cette évaluation constitue une véritable fierté pour Madagascar. Elle confirme la reconnaissance grandissante du savoir-faire malgache dans le monde des arts martiaux et illustre le rayonnement international acquis par plusieurs de ses maîtres.

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En attendant l'évaluation finale, la famille du karaté malgache se mobilise derrière son représentant, avec l'espoir de voir un nouveau chapitre prestigieux s'écrire dans l'histoire de la discipline.