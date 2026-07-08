Madagascar: Café de la gare - La deuxième édition du Gran Bal promet

Le Café de la Gare accueillera ce samedi, dès 18 heures, la deuxième édition de son Grand Bal, une soirée inspirée de l'univers chaleureux et artistique de Montmartre.

Le temps d'une soirée, Soarano prendra des airs de Paris. Après le succès de sa première édition, le Grand Bal du Café de la Gare revient ce samedi, à partir de 18 heures, avec une nouvelle édition placée sous le signe de Montmartre, célèbre quartier parisien réputé pour son charme artistique et son atmosphère conviviale.

Organisé en partenariat avec l'Institut français de Madagascar, cet événement transformera le Café de la Gare en une véritable guinguette parisienne. Les participants seront invités à profiter d'une soirée mêlant élégance, gastronomie et divertissement, dans un décor inspiré de l'art de vivre à la française.

Au programme, un cocktail dînatoire, des animations musicales et des moments dédiés à la danse rythmeront cette rencontre festive. L'objectif est de recréer l'esprit des bals populaires, où la musique, le partage et la convivialité occupent une place centrale.

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À quelques jours de la Fête nationale française, le Grand Bal du Café de la Gare se présente comme un rendez-vous culturel et festif réunissant les amateurs d'ambiances parisiennes et de moments de rencontre. Les organisateurs invitent le public à venir vivre une expérience unique autour de la musique, de la cuisine et de l'élégance, dans un cadre chaleureux à Soarano.