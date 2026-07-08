Madagascar: Volleyball/Championnat zone 7 U18 - Les présélectionnés du Boeny en regroupement

8 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La préparation se poursuit. La capitale malgache abritera la première édition du championnat d'Afrique CAVB zone 7 pour les moins de 18 ans du 5 au 10 août. Les présélectionnés ne disposent plus que d'un mois pour se préparer. Ils entameront le regroupement final à partir de cette semaine dans la capitale. Le premier regroupement s'est tenu début avril, juste après la Coupe de Madagascar des U19 au Palais des Sports à Mahamasina. La présélection est formée en majorité par des joueurs et joueuses d'Analamanga.

Un deuxième regroupement et un test d'évaluation se sont déroulés du vendredi au dimanche au gymnase d'Ampisikiny à Mahajanga, dirigés par le directeur technique national, Hasimbola Famonjena Raoelison, et le coach Tiana Randriamisason. Vingt-trois présélectionnés, dont seize filles et sept garçons, ont suivi les séances de trois jours. « J'ai proposé au directeur technique national six retenus, dont cinq filles et un garçon, qui pourraient intégrer la sélection », a souligné le technicien, Tiana Randriamisason. « Nous n'attendons plus que l'arrivée des joueurs et joueuses en provenance des régions. Le dernier regroupement devrait débuter demain (ce jour) », a précisé le premier responsable technique de la discipline.

Six îles de la région devraient être représentées à ce sommet régional des jeunes. La Fédération malgache de volleyball compte aligner deux équipes féminines et une équipe masculine pour défendre les couleurs nationales.

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