Madagascar: Albinisme - Elisa Randrianirina finance un centre d'accueil

Un centre d'accueil des personnes atteintes d'albinisme est en cours de construction à Ihosy. Elisa Randrianirina, épouse du président de la Refondation de la République de Madagascar, a répondu à l'appel à la solidarité lancé par les autorités en faveur de cette communauté vulnérable. Elle finance la construction de ce centre d'accueil, de soins et d'éducation, destiné à protéger ces personnes, à travers son association Fanjiry.

« Mon coeur saigne face aux persécutions, aux souffrances et aux meurtres que subissent nos concitoyens, sans aucune raison valable. (...) Je ne vous abandonnerai pas, vous êtes ma famille et mes concitoyens », a déclaré avec émotion la Première dame, lors de la cérémonie officielle de pose de la première pierre, marquant le lancement des travaux, hier.

Ce nouveau complexe aura une capacité d'accueil d'environ 125 personnes. Il comprendra un lieu de culte et de recueillement, des dortoirs séparés pour les hommes et les femmes et un centre de soins médicaux. L'infrastructure devrait être livrée en décembre.

« Soutenez-nous dans le dur combat que nous menons au quotidien contre l'insécurité et l'exclusion sociale », a indiqué, de son côté, le président de l'association locale des personnes atteintes d'albinisme, Fulgence Soja.

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La Première dame a lancé un appel vibrant à la mobilisation générale pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Elle exhorte chacun à faire régner les valeurs de fraternité et de solidarité.

Les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de graves discriminations, de diverses violences dans leur quotidien et leur vie professionnelle, et font face à la menace permanente d'enlèvements, partout à Madagascar, et plus particulièrement dans les régions du Sud. Motivés par la fausse croyance selon laquelle leurs attributs physiques posséderaient des vertus précieuses, ces actes d'une grande cruauté maintiennent cette communauté dans une insécurité et une angoisse quotidiennes.