Madagascar: Infrastructures - Les préparatifs de la construction du Flyover s'accélèrent

Les préparatifs des travaux de construction du Fly-over battent leur plein. Une réunion de travail s'est tenue, hier, à Anosy, présidée par le secrétaire général du ministère des Travaux publics, Emile Joseph Sambisolo, en présence d'officiels de tous niveaux et des différents départements concernés, pour parler des points essentiels de ces travaux. La date prévue pour le lancement des travaux du Flyover d'Anosizato s'approche. La construction de ce nouveau pont débutera officiellement le 29 juillet 2026, selon le ministère des Travaux publics.

Les discussions avec l'ensemble des partenaires du projet ont permis de planifier et de coordonner l'organisation de ce démarrage de chantier. Les partenaires ont longuement échangé sur les mesures d'accompagnement et d'indemnisation des personnes touchées par le projet, que ce soit pendant ou après leur déplacement de leur lieu d'habitation ou d'activité économique. En parallèle, les participants ont d'ores et déjà planifié la gestion de la circulation routière ainsi que la réorganisation des commerçants des environs pendant toute la durée des travaux.

Ce chantier est divisé en deux lots. Le premier concerne la construction du Flyover, avec la réalisation de quatre rampes d'accès. Il inclut également la construction de deux nouveaux ponts au niveau du fleuve de l'Ikopa et les travaux de construction de quatre bretelles. Le deuxième lot porte sur l'élargissement des voies de circulation aux abords du nouvel ouvrage. Cela concerne les travaux d'aménagement de la RN1 en 2x2 voies, depuis la sortie du pont vers le croisement d'Antanimenakely. Il comprend aussi les travaux de réhabilitation de la RN58A, entre Ankadimbahoaka et la sortie du rond-point.