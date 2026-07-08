Le Forum africain de l'économie sociale et solidaire(Foraess) s'est ouvert ce mardi 7 juillet. Cette rencontre de Dakar a été marquée par une forte mobilisation sous le thème : « L'Economie sociale et solidaire, moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique ». Durant trois jours, les sommités mondiales vont se pencher sur les questions relatives à la nécessité de structurer un modèle économique alternatif en Afrique, ancré dans les valeurs de solidarité et cohésion sociale.

La deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire s'est ouverte ce mardi 7 juillet. La rencontre sera sanctionnée d'échanges, de panels scientifiques et de partages d'expériences sur l'inclusion et l'emploi, la gouvernance territoriale, la transition écologique.

Venu présider la rencontre au nom du Président de la République, le Premier ministre Mouhamed Al Haminou Lo, a souhaité, au nom du peuple sénégalais, une chaleureuse bienvenue aux délégations qui ont bien voulu rehausser la rencontre de leur présence.Il s'est réjoui du fait que pendant quatre jours, Dakar va être la capitale africaine de l'économie sociale et solidaire.

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Il a rappelé que ces valeurs africaines de partage, de solidarité et d'économie durable se trouvaient déjà dans la Charte du Mandé de 1236 et dont les principes sont retrouvés dans la Charte de Révolution Torodo de 1776. « Le choix d'urgence porté sur notre pays constitue une responsabilité historique qui traduit la confiance de l'Afrique dans l'engagement constant du Sénégal en faveur de l'économie sociale et solidaire. Elle consacre le rôle important joué par le Sénégal dans la promotion des politiques publiques inclusives, dans la structuration des écosystèmes nationaux et dans la mise en oeuvre de la Stratégie décennale africaine de l'ESS », a rappelé le Premier ministre du Sénégal.

Il a en outre, rappelé que le Sénégal a choisi d'inscrire l'Ess au coeur de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et de déclarer 2026, année l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Toujours selon, cette décision traduit la volonté de l'Etat du Sénégal d'accélérer la création d'emplois décents, la structuration des territoires, la promotion des coopératives productives solidaires et la mobilisation de toutes les forces économiques autour d'une croissance inclusive et endogène.

Malick Diop, le président du comité d'organisation du Foraess, a rendu un vibrant hommage au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour son leadership et sa vision à promouvoir un développement inclusif dans une Afrique souveraine et prospère, riche de sa diversité des dynamiques économiques sociales et solidaires, fortement ancrées dans la société et la culture africaines.

« L'Afrique se trouve à un tournant décisif de son histoire. Malgré des decennies de croissance économique affichée, les inégalités persistent, le chômage des, jeunes s'aggrave, les territoires surtout ruraux se fragilisent et les mécanismes classiques de développement montrent leurs limites », a déploré M. Diop.

S'impose alors, poursuit-il de réfléchir sur comment construire une prospérité qui profite réellement aux plus grand nombre de la population et non à un groupe, minoritaire ou uniquement aux indicateurs macroéconomiques. De son avis, le Foraess intervient comme une initiative majeure, porteuse de d'espoir et de transformation structurelle pour le continent.