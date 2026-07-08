Congo-Kinshasa: Changement de la Constitution - EPLM-Cité de Refuge défie le Camp des Anti - Patrie !

En marge de la célébration de son 17ème anniversaire dans l'annonce du Salut de Dieu, l'enseignement de la Connaissance de l'Évangile de Christ et la Délivrance des captifs de toutes sortes de chaînes de ténèbres, l'Eglise Pentecôtiste Lumière du Monde - Cité de Refuge a organisé, sur l'ordre et la coordination de son visionnaire, le Prophète-Docteur Mulindwa Jules, (Grand Prix Mondial pour la Paix), des grands rassemblements dans toutes les 26 provinces de la RDC.

Très convaincue de la nécessité et du bien-fondé du changement de la Constitution du 18 février 2006, l'Eglise Pentecôtiste Lumière du Monde - Côté de Réfuge a mobilisé ses fidèles dans 140 territoires sur les 145 existants et dans 31 villes du Pays, comme c'est le cas ici à Kisangani dans la province de la Tshopo où l'Apôtre Fabrice Ushindi s'est adressé aux foules des élus sur l'esplanade de la Poste au cours de cette véritable démonstration de force sociale pour une seule église dans cette ville ce dimanche 05 juillet 2026.

Au-delà de la prière et du service de la Sainte-cène, le message clé envoyé par le Visionnaire de cette Église a été fidèlement transmis : « L'heure est venue pour le Peuple Congolais de tourner la triste page de notre Nation en changeant cette constitution révélée comme un acte de vente du Pays, consacré en 2006 ».

Dans la même optique, Lubumbashi dans le Haut - Katanga avait vibré au rythme de la Cité de Refuge de la ville cuprifère. Même service que dans d'autres territoires et villes du pays avec un seul message en direction des principaux décideurs et de l'opinion internationale : « Il faut absolument se débarrasser de cette loi fondamentale, révélée comme source de l'instabilité du Congo ».

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A Kinshasa, tous les fidèles de plus de 50 églises locales de la Cité de Refuge, ont chacun prié dans sa paroisse, le rendez - vous du Palais du Peuple étant reporté pour raison des mesures sanitaires prises par l'autorité urbaine. Mais à la paroisse de Lemba, la concession de l'avenue By-Pass n'a pas su contenir les fidèles rejoints par la Diaconie générale : plus de 20 mille participants à un seul culte, dans une ambiance d'actions de grâce et d'onction d'huile de conquête pour chaque enfant de Dieu de cette communauté.

140 territoires et 31 villes du Pays avec focus sur Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa dont ces premières images, l'Eglise Pentecôtiste Lumière du Monde - Cité de Refuge, lance un véritable défi à quiconque tenterait de s'opposer au changement de la Constitution du 18 février 2006.

Comme pour dire : Désormais si vous parlez au nom du Peuple, soyez prêt à le démontrer !