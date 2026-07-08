Congo-Kinshasa: Genève - Samuel Mbemba mobilise en faveur de la reconnaissance des génocides congolais

Le Ministre des Droits Humains, Samuel Mbemba Kabuya, a pris part, la semaine dernière, à la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, à Genève, en Suisse. À cette occasion, dans le cadre du dialogue interactif consacré à la première présentation de la mise à jour officielle de la Commission d'enquête indépendante des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, il a défendu la position du Gouvernement congolais en matière de respect des droits et des libertés en RDC.

Le Ministre a notamment réaffirmé l'engagement du Gouvernement à garantir l'exercice des libertés fondamentales, notamment la tenue des manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national.

Profitant de son séjour à Genève, Samuel Mbemba a également rencontré la diaspora congolaise, les ambassadeurs de plusieurs pays ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme afin de plaider en faveur de la reconnaissance des génocides commis en République Démocratique du Congo, un combat qui préoccupe au plus haut point le Chef de l'État et Président de la République, Félix Tshisekedi.

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A en croire le Ministre Mbemba, ces échanges ont permis de présenter l'argumentaire de la RDC en faveur d'une reconnaissance internationale de ces crimes et de sensibiliser les différents partenaires sur la nécessité d'oeuvrer pour la vérité, la justice et la mémoire des victimes.

A travers cette mission diplomatique, le Gouvernement congolais entend renforcer son plaidoyer auprès de la communauté internationale, tant sur les efforts consentis en matière de protection des droits humains que sur la reconnaissance des génocides commis en RDC, dans l'espoir de voir aboutir une justice plus complète pour les victimes.