Congo-Kinshasa: Le Gouvernement déterminé à placer le pays au coeur de la gouvernance climatique mondiale !

Mieux qu'une approche sectorielle, il s'agit, décidément, d'une vision assumée dans la conduite de l'action institutionnelle en République démocratique du Congo. Pour le Gouvernement, faire de l'eau et des forêts congolaises un levier de croissance durable dépasse, désormais, la dimension d'un simple narratif pour devenir une exigence incontournable face aux enjeux climatiques mondiaux. Hier, mardi 7 juillet 2026, lors d'un briefing tenu à la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), Marie Nyange Ndambo, Ministre de l'Environnement, et Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, ont présenté des signaux d'un secteur en pleine transformation.

Face à la presse, les deux autorités ont totalement affiché la détermination du Gouvernement à faire du secteur de l'Environnement le fer de lance du développement économique en RD Congo.

Vers la création de l'Office Congolais de l'Eau et la mise en oeuvre du Couloir vert Kivu-Kinshasa

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Dans le même élan, elle a eu à démontrer, dans son intervention, des efforts inlassables déployés par l'Exécutif central pour assurer pleinement la préservation de la biodiversité, garantir la conservation de la nature et créer une économie verte durable. Saisissant l'occasion, la Ministre de l'Environnement a annoncé la création imminente de l'Office Congolais de l'Eau, mais aussi la matérialisation effective du projet Couloir vert Kivu-Kinshasa.

« La RDC a plus de 50% d'eau douce d'Afrique. Aujourd'hui, l'eau est qualifiée de l'or bleu. Avec l'eau, c'est possible de réaliser toute une économie. Dans le cadre des réformes que le Gouvernement met en place, il fallait doter le pays d'un Office qui va s'occuper non seulement de la préservation de l'eau, mais aussi des facteurs qui génèrent cette eau. Si ces facteurs sont en souffrance, on peut se retrouver avec des ressources qui tarissent, et même des bassins qui deviennent problématiques. Pour affirmer notre leadership dans ce domaine et donner au pays les ressources financières nécessaires, il fallait créer l'Office Congolais de l'Eau. Cet office va également regarder toutes les problématiques liées à la carence d'eau dans beaucoup de pays de la région... Pour éviter que le mal nous tombe sur la tête, il faut anticiper. Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a estimé qu'il fallait créer cet office qui va réellement travailler de manière stratégique pour anticiper sur tout ce qui concerne la gestion de l'eau. On peut tirer beaucoup de ressources financières à partir de l'eau. Sous ma tutelle, nous allons travailler sur les stratégies pour que l'eau de la RDC procure des revenus à la République et construire notre développement. La RDC est un pays leader dans la biodiversité et la conservation de la nature. Nous sommes le premier pays africain à avoir créé une aire protégée: le Parc de Virunga date de 1925. Ce parc a déjà totalisé 100 ans. Je suis allée en Belgique pour célébrer cet anniversaire... L'expérience développée dans le parc de Virunga va s'élargir sur la zone Couloir vert Kivu-Kinshasa. C'est un espace qui va permettre de relier l'Est à l'Ouest de la République. Cela va permettre de développer l'économie verte. C'est-à-dire, une économie qui permet d'émettre moins de carbone et qui va faire que nous préservions nos forêts et toute leur biodiversité tout en permettant que les populations locales améliorent leurs conditions de vie. C'est un espace qui va permettre aussi de développer des infrastructures économiques : les routes, les rails, les ports, les aéroports, les marchés », a clarifié la Ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du Climat.

Au moment de ses interventions, le Ministre Patrick Muyaya a défendu la vision du changement porté par le Gouvernement, démontrant la nécessité d'une mobilisation à grande échelle pour le progrès de la RDC, sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat.