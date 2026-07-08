Sénégal: IA - Le pays plaide pour une coopération internationale concrète et inclusive par le renforcement des capacités

Dakar — Le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, a réitéré l'appel du Sénégal en faveur d'une coopération internationale "concrète, volontaire et inclusive" pour le renforcement des capacités en intelligence artificielle (IA).

En lisant la déclaration conjointe au "Global AI Dialogue" tenu en Suisse les 6 et 7 juillet, il a présenté cette orientation comme une condition indispensable pour réduire les fractures numériques et permettre à tous les pays, en particulier ceux en développement, de tirer pleinement parti des opportunités offertes par les technologies émergentes.

Au nom des centres membres du Réseau mondial de coopération pour le renforcement des capacités en IA, M. Diouf a réaffirmé, mardi, l'engagement du Sénégal en faveur d'une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle fondée sur l'inclusion, le partage des connaissances et la solidarité internationale.

"Le Sénégal est honoré de participer au Global AI Dialogue et de s'exprimer au nom des centres composant le Réseau mondial de coopération pour le renforcement des capacités en IA", a déclaré le ministre des Télécommunications et du Numérique.

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Il a salué la mobilisation des centres établis au Brésil, au Cambodge, en Chine, en Éthiopie, en Allemagne, en Guinée, en Inde, au Japon, au Kazakhstan, au Kenya, au Rwanda, au Niger, en Arabie saoudite, à Trinité-et-Tobago, au Vietnam, ainsi que celui abrité par l'Union européenne.

Selon Samba Diouf, le renforcement des capacités constitue un levier essentiel pour réduire les inégalités numériques et garantir une participation effective de tous les États aux bénéfices et à la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle.

Le ministre a aussi insisté sur les engagements pris dans le cadre du Pacte numérique mondial ainsi que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à une coopération internationale renforcée dans le domaine de l'IA.

Il a également salué le rapport présenté par le secrétaire général des Nations unies, lequel, selon lui, a formulé plusieurs propositions destinées à accélérer le développement des capacités des pays, notamment la création d'un Fonds mondial pour l'IA et la mise en place d'une plateforme de coordination des bailleurs.

L'ONU recommande également la mise en place de mécanismes de contributions en nature et le déploiement d'un Réseau mondial de centres de renforcement des capacités en intelligence artificielle, a rappelé l'officiel sénégalais lors de cette conférence mondiale.

Le ministre des Télécommunications et du Numérique a indiqué que ce réseau, lancé à l'initiative du Kenya et du Royaume d'Arabie saoudite lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2025, a enregistré des avancées significatives à la faveur de consultations organisées en Inde, au Sénégal et à Genève.

Ces travaux visent à promouvoir le partage d'expertise, le développement des talents, l'accès aux données et aux capacités de calcul, le soutien à l'innovation locale ainsi que l'accompagnement des stratégies nationales d'IA alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD), a-t-il expliqué.

Il a également invité les États membres, les institutions académiques, les organisations philanthropiques, le secteur privé et l'ensemble des partenaires techniques et financiers à davantage soutenir le Réseau mondial à travers des ressources, une expertise, des centres d'excellence et des partenariats structurants.