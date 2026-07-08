Sénégal: Baccalauréat général - 45.614 admis au premier tour, 55.135 candidats retenus pour le second groupe

Dakar — Les résultats provisoires du baccalauréat général 2026 font état de 45.614 admis au premier tour sur un total de 177.443 candidats inscrits au niveau national, soit un taux de réussite de 26,45 %, apprend-on des statistiques globales de l'Office du Baccalauréat.

De même, 55.135 candidats sont autorisés à subir les épreuves du second groupe, indiquent ces données selon lesquelles 4.983 candidats étaient absents lors du déroulement des épreuves.

Au total, 172.460 candidats ont effectivement composé, contre 177.443 inscrits.

Parmi les admis du premier tour, 12.130 ont obtenu une mention, à savoir 168 mentions Très Bien, 1.241 mentions Bien et 10.721 mentions Assez Bien.

Les candidats se répartissent entre 27.530 inscrits dans les séries scientifiques et techniques et 149.913 dans les séries tertiaires et littéraires.

Ces résultats, qualifiés de provisoires, ont été arrêtées le 7 juillet 2026 par l'Office du Baccalauréat.

Les épreuves du second groupe du Baccalauréat général, session 2026, débuteront ce jeudi, 09 juillet sur l'ensemble du territoire national, indique-t-on.