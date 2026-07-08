Afrique de l'Ouest: La BIDC table sur une croissance de 4,9% dans la région en 2027

Dakar — La croissance économique de l'Afrique de l'Ouest devrait se maintenir entre 4,7% en 2026 et 4,9% en 2027, indique la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) dans un nouveau rapport qui fait également état d'un "net recul de l'inflation" et d'un renforcement de la position extérieure de la sous-région.

Intitulé "Perspectives de développement en Afrique de l'Ouest : Turbulences lointaines, chocs familiers", le rapport West African Development Outlook (WADO) 2026 indique que la croissance économique de l'Afrique de l'Ouest est passée de 4,7% en 2024 à 4,8 % en 2025.

"Cette progression s'est accompagnée d'un net recul de l'inflation, d'une amélioration des finances publiques et d'un renforcement de la position extérieure de la sous-région", peut-on lire dans ce rapport dont copie a été obtenue par l'APS.

D'après le document, l'inflation moyenne dans la sous-région a reculé de près de neuf points de pourcentage pour s'établir à 16,8 % en 2025, grâce notamment à la baisse des prix des produits alimentaires et énergétiques ainsi qu'à une plus grande stabilité des monnaies.

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Il fait également état d'une amélioration de la situation budgétaire, le déficit budgétaire étant passé de -3,7 % du PIB en 2024 à -2,6 % en 2025, sous l'effet d'une meilleure mobilisation des recettes, de la maîtrise des dépenses publiques et de la baisse des charges d'intérêts.

La dette publique a de même reculé à 49,3 % du PIB, tandis que le compte courant est demeuré excédentaire, passant de 0,3 % à 1,8 % du PIB, selon la même source.

Malgré ces résultats jugés encourageants, la BIDC relève que la pauvreté des travailleurs s'est aggravée dans l'ensemble des pays ouest-africains, traduisant le caractère peu inclusif de la croissance observée en 2025.

L'institution identifie plusieurs risques susceptibles d'affaiblir les perspectives de la sous-région, notamment les dérapages budgétaires, l'insécurité alimentaire, les pressions sur les taux de change, les coupures d'électricité et une éventuelle reprise de l'inflation.

Le rapport s'intéresse dans le même temps aux conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient, au regard de celles engendrées par la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine.

Bien que géographiquement éloignés de l'Afrique de l'Ouest, ces événements provoquent des chocs similaires, notamment à travers la hausse des prix de l'énergie, des engrais et des denrées alimentaires, indique le document.

Il note pourtant queles tensions géopolitiques pourraient, paradoxalement, accélérer le commerce intrarégional des carburants, des engrais et des produits alimentaires, principalement sous l'impulsion du Nigeria.

Le document relève également que le niveau élevé des cours du pétrole, de l'or et des minerais offre aux pays exportateurs une opportunité de renforcer leurs recettes publiques et leur stabilité macroéconomique.

La BIDC estime que les fondamentaux macroéconomiques devraient rester solides, avec une poursuite de la désinflation, une baisse graduelle de la dette publique et le maintien d'un excédent du compte courant. Il en résulte que la croissance devrait se maintenir entre 4,7% en 2026 et 4,9% en 2027.

Créée en 1975 et basée à Lomé, au Togo, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) est l'institution de financement du développement des Etats membres de cette organisation communautaire.