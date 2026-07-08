Sénégal: Kédougou - La mise en place des semences du coton effective

Kédougou — La mise en place des semences de coton est effective à 100% dans la région de Kédougou (sud-est), a indiqué à l'APS le chef de service régional de la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX), Waly Léon Faye.

La mise en place des semences et des herbicides pour la culture du coton "est effective à 100%" dans la région de Kédougou dont les producteurs ont reçu la totalité de leurs quotas, a-t-il expliqué dans un entretien.

Il signale par ailleurs que la mise en place de l'engrais et de l'urée pour la culture du coton se poursuit.

"Nous avons mis en place plus de 75% de l'engrais et de l'urée dans les zones de productions de coton", a-t-il précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les superficies réservées à la culture du coton s'élèvent à 8 500 hectares dans la région de Kédougou pour la campagne 2026, contre 4100 hectares lors de la campagne précédente, selon les prévisions de la SODEFITEX.

"Les superficies ont pratiquement doublé cette année. Et très certainement on fera aussi le double de la production de l'année passée", a indiqué Waly Léon Faye, selon qui l'enclavement de certaines zones, notamment dans le département de Saraya, contribue à ralentir les opérations.

"C'est notamment le cas dans la commune de Missirah Sirimana et dans les localités frontalières à Boboty, Sancella et Garaboréya. Ce sont des localités très enclavées et c'est difficile d'accéder souvent avec la pluie", a-t-il souligné.

Selon le chef de son service régional, la SODEFITEX organise des formations sur les différentes méthodes de semis, l'herbicidage et l'épandage d'engrais et d'urée au profit des producteurs jusqu'à la récolte.

"L'objectif de ces formations (échanges) est un rappel sur les bonnes pratiques qui puissent améliorer les conditions de travail et booster la production à moindre effort", a-t-il dit.

La SODEFITEX prévoit également de travailler avec 3024 producteurs de la culture du coton pendant la campagne de cette année, selon M. Faye.

"Ces producteurs de coton sont repartis dans plus de 160 villages de la région. Nous avons des agents qui sont dans toutes ces localités pour faire l'encadrement", a-t-il précisé.

"On maitrise tout ce qui se passe et nous connaissons toutes les parcelles des producteurs. Et nous donnons à chaque producteur des conseils par rapport au type de sol et au stade de développement de sa culture de coton", a-t-il poursuivi.