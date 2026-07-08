Ile Maurice: 100 numéros d'inspiration

100 couvertures. 100 éditoriaux. Des centaines de maisons visitées. Des milliers de photos. D'innombrables idées partagées. Mais surtout, une seule envie depuis le premier jour : vous inspirer. Pour célébrer cette édition collector de LACASE, nous avons imaginé un numéro à l'image de ces 17 années de passion : un magazine qui regarde le chemin parcouru tout en ouvrant la porte aux inspirations de demain.

Au fil des pages, retrouvez Les 100 coups de coeur déco de la rédaction, une sélection d'objets, de meubles et d'accessoires qui ont retenu notre attention et donnent le ton des tendances actuelles. Découvrez également La parole de nos abonnés, ceux qui nous accompagnent depuis parfois de nombreuses années et qui racontent ce que LACASE leur apporte au quotidien.

Parce qu'un anniversaire est aussi l'occasion de se souvenir, nous revenons sur 100 couvertures, autant d'histoires, des premières éditions aux plus récentes, témoins de l'évolution de nos maisons et de nos modes de vie. Nous vous emmenons ensuite pousser les portes de deux intérieurs d'exception : une maison aux allures de vacances et une ancienne distillerie transformée en un foyer chaleureux où patrimoine et décoration contemporaine dialoguent avec élégance.

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Dans ce numéro exceptionnel, nous retraçons également Les grandes tendances qui ont traversé ces 100 numéros. Des styles très codifiés des débuts aux intérieurs d'aujourd'hui, plus authentiques, responsables et profondément personnels, nous revenons sur les évolutions qui ont façonné notre manière d'habiter. Sans oublier L'oeil du photographe, où chaque image raconte une émotion avant même les mots.

Une histoire, une émotion, une rencontre

Cette édition met aussi à l'honneur celles et ceux qui écrivent cette aventure à nos côtés. Nos partenaires reviennent sur leur collaboration avec LACASE, tandis que toute l'équipe se dévoile dans Les bâtisseurs de LACASE, en quittant exceptionnellement les coulisses pour passer devant l'objectif.

Enfin, fidèle à son ADN, LACASE continue d'inspirer le quotidien avec Cent roses pour célébrer ce centième numéro, un DIY imaginé spécialement pour l'occasion, ainsi que 100 astuces maison et jardin pour embellir, organiser et entretenir votre intérieur.

Cent numéros plus tard, une conviction demeure intacte : une maison n'est jamais seulement un lieu. C'est une histoire, une émotion, une rencontre. Merci de nous ouvrir vos portes depuis toutes ces années. L'inspiration, elle, ne fait que continuer.