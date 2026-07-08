Ile Maurice: Décès d'Aheleea Sookur - Le chauffeur du camion qui l'a percutée libéré sous caution

Le drame survenu lundi après-midi, à Balance, Surinam, connaît de nouveaux développements. Aheleea Sookur, âgée de 80 ans, n'a pas survécu à ses blessures après avoir été percutée par un poids lourd alors qu'elle circulait à pied sur la route principale de la localité.

L'autopsie, pratiquée dans la soirée par le médecin légiste, le Dr Sunassee, a attribué le décès à ses multiples blessures. La disparition brutale de cette habitante de Surinam a provoqué une vive émotion parmi ses proches et les habitants du quartier.

Dans le cadre de l'enquête, le chauffeur du camion de livraison impliqué, un homme âgé de 59 ans, a été arrêté. Il a comparu devant la cour de Souillac, hier, et a obtenu la libération conditionnelle contre une caution.

Selon les premiers éléments recueillis, l'accident s'est produit vers 16 heures sur la route principale de Surinam. Aheleea Sookur, qui habitait la région, revenait à pied après s'être rendue au marché de Mahébourg, son rituel du lundi.

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L'accident est survenu sur le trajet retour. La violence de l'impact ne lui a laissé aucune chance. Les circonstances précises de l'accident doivent encore être établies par les enquêteurs.

Après l'accident, les services d'urgence ont rapidement été alertés. Les policiers, les membres du SAMU ainsi que les pompiers se sont rendus sur place dans les plus brefs délais afin de porter assistance à la victime.

Malgré les tentatives des secours, le médecin du SAMU n'a pu que constater le décès de l'octogénaire sur les lieux. Son corps a ensuite été transporté à l'hôpital de Souillac avant d'être transféré au Police Medical Officer Centre, à Candos, où l'autopsie a été réalisée.

Dans le cadre de l'enquête, la police a confirmé que la scène de l'accident avait été captée par une caméra de Safe City. Les images seront analysées par les enquêteurs afin de reconstituer le déroulement exact des faits et de déterminer les circonstances ayant mené à cette collision mortelle.

L'entourage d'Aheleea Sookur la décrit comme une personne généreuse, douce et toujours prête à rendre service. Ses proches gardent le souvenir d'une femme simple, attachante et appréciée de tous. Sa disparition laisse un grand vide dans sa famille et auprès des habitants de Surinam, encore sous le choc.