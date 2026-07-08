Egypte: Arbitrage, complot, polémique - La presse argentine répond aux accusations égyptiennes

L'Argentine pensait n'avoir célébré qu'une qualification héroïque. La spectaculaire remontée face à l'Égypte (3-2), conclue par des buts de Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernández dans les dernières minutes, s'est rapidement transformée en immense polémique autour des décisions arbitrales de François Letexier.

Les accusations égyptiennes

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan n'a pas mâché ses mots. «Ce match était clairement truqué», a-t-il lancé après la rencontre, estimant que «le résultat a été influencé avant et pendant la rencontre». Son attaquant Mostafa Ziko est allé encore plus loin : «La coupe était destinée à l'Argentine», dénonçant un arbitre «injuste» qui aurait «gâché les efforts de tout un pays». La Fédération égyptienne a déposé une plainte officielle, réclamant des explications et l'exclusion de l'équipe arbitrale française du reste du tournoi.

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Les débats se sont concentrés sur deux actions litigieuses. D'abord, un but égyptien refusé après intervention de la VAR pour une faute préalable de Marawan Attia sur Lisandro Martínez au départ de l'action. Ensuite, une réclamation de penalty pour un duel entre Mohamed Salah et Julián Álvarez juste avant le troisième but argentin. Ces deux décisions ont alimenté une vague de théories du complot sur les réseaux sociaux et les plateaux de télévision du monde entier.

La presse argentine réfute

De l'autre côté du Río de la Plata, la lecture est radicalement différente. Le quotidien Olé signe un éditorial offensif, qualifiant les accusations d'«folles» et rappelant que l'Albiceleste est devenue «l'équipe à battre» depuis son sacre au Qatar. Sur le but refusé, le journal estime qu'«il y a eu contact et effet», justifiant pleinement l'intervention de la VAR. Sur le duel Salah-Álvarez, Olé considère que l'attaquant égyptien «a exagéré sa chute». Le quotidien conclut que les Égyptiens «avaient la victoire en main» mais ont cédé sous la pression argentine, «très loin d'une quelconque théorie du complot».

AS Argentina rappelle que Letexier a revu les images avant d'annuler le but égyptien en raison d'un «tacle dangereux d'Attia sur Lisandro» au départ de l'action. La Nacion détaille la séquence en expliquant que la faute détectée par la VAR intervient dès la récupération du ballon dans le camp égyptien. TyC Sports relaie les déclarations d'Hassan et de Ziko sans apporter d'éléments démontrant une erreur manifeste d'arbitrage.

Olé défend également Messi, victime de dommages collatéraux : «la présence de Messi, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, influence aussi bien les adversaires que les arbitres. Il en a toujours été ainsi. Mais il y a un monde de différence entre cela et prétendre que l'Argentine gagne grâce à l'arbitrage.»

Malgré des sensibilités différentes, la presse argentine affiche un front commun. Tous reconnaissent l'existence d'une polémique, mais aucun ne valide l'idée d'un Mondial truqué en faveur de l'Albiceleste.