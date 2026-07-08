Sénégal: Hydrocarbures - Trois cargaisons de pétrole exportées par Sangomar en juin 2026

Le champ pétrolier de Sangomar a enregistré, au cours du mois de juin 2026, l'expédition et la commercialisation de trois cargaisons de pétrole brut sur le marché international, pour un volume total de 2,94 millions de barils, a indiqué le ministère de l'Énergie et du Pétrole.

Selon le rapport de production publié par le département ministériel, le champ Sangomar maintient son plateau de production, une performance qui traduit « les bonnes performances du réservoir et des installations ».

Cette évolution intervient dans un contexte de montée en puissance de la production d'hydrocarbures du Sénégal, avec l'exploitation progressive des ressources pétrolières et gazières du pays.

Concernant le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont également été exportées durant le mois de juin 2026, pour un volume total de 0,49 million de mètres cubes de GNL, selon la même source.

Le ministère de l'Énergie et du Pétrole n'a pas fourni de précisions supplémentaires sur la destination des cargaisons ni sur leur valeur commerciale.

Ces nouvelles données s'inscrivent dans le suivi régulier de la production et des exportations issues des principaux projets d'hydrocarbures du Sénégal.