Sénégal: Bac 2026 - Le Lycée scientifique et d'excellence de Diourbel réalise un carton plein avec 25 mentions « Très Bien »

Le Lycée scientifique et d'excellence de Diourbel (LSED) a enregistré un taux de réussite de 100 % à la session 2026 du baccalauréat général. L'établissement national a décroché 25 mentions Très Bien, 28 mentions Bien et 6 mentions Assez-Bien en séries S1 et S2, à l'issue du premier tour. Des performances qui surpassent celles de l'année précédente, marquée notamment par l'absence de mentions passables.

Les 31 candidats de la série S1 du Lycée scientifique et d'excellence de Diourbel se sont particulièrement distingués au jury 1517, installé au centre du Lycée technique Ahmadou Bamba (LTAB), où ils ont composé les épreuves du baccalauréat général.

Les pensionnaires de cet établissement d'excellence ont obtenu 11 mentions Très Bien en série S1. Ces distinctions reviennent à El Hadji Omar Fall, Moustapha Mbodji, Isidor Daly Coly, Amadou Oury Diallo, Anta Seck Samb, Awa Ndiaye, Rahmatoulaye Kane, Cheikha Marième Touré, Mame Khady Diakhaté, Mouhamed Ahmadou Ly et Ibrahima Khalil Sow.

Les candidats de la série S1 ont également obtenu 14 mentions Bien et 5 mentions Assez-Bien au niveau du jury 1517.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En série S2, le LSED a enregistré 4 mentions Très Bien dans ce même jury. Elles ont été décrochées par Ndèye Sokhna Ndiaye, Fatou Niang Gaye, Ndèye Ngoné Mbodji et Mame Fatim Mbaye. Les élèves ont aussi obtenu 4 mentions Bien.

Les autres mentions Bien attribuées en série S2 dans le jury 1517 reviennent aux candidats du Lycée d'enseignement général (5), de Taiba Moutoupha (1) et du lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké (1).

Par ailleurs, le Lycée scientifique et d'excellence de Diourbel a obtenu, dans les centres du Lycée d'enseignement général et de l'école primaire Mac Mackane Fay, cinq autres mentions Très Bien, neuf mentions Bien et une mention Assez-Bien en série S2.

Avec ces résultats, le LSED confirme son statut d'établissement phare dans l'enseignement scientifique au Sénégal, en réalisant une nouvelle performance remarquable au baccalauréat général 2026.