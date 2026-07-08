Sénégal: Bac 2026 - Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 décroche une mention « Assez Bien »

7 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 a obtenu son baccalauréat avec la mention « Assez Bien », a annoncé mardi la Direction de l'administration pénitentiaire, saluant une réussite qui illustre « l'importance de l'accès à l'éducation en milieu carcéral ».

Dans une communication, l'administration pénitentiaire estime que cette performance récompense « les efforts, la persévérance et la détermination » du candidat, tout en mettant en évidence les résultats des programmes de formation déployés dans les établissements pénitentiaires.

Selon la même source, ce succès témoigne également de l'engagement de l'administration et de ses partenaires en faveur de l'instruction, de la formation et de la préparation à la réinsertion sociale des personnes détenues, conformément à leur mission de service public.

L'administration pénitentiaire a adressé ses félicitations au lauréat, tout en rendant hommage aux enseignants et à l'ensemble des acteurs ayant contribué à son accompagnement. Elle souligne que leur engagement participe à faire de l'éducation « un véritable levier de réinsertion ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Direction de l'administration pénitentiaire dit enfin voir une nouvelle illustration du rôle de l'éducation, de la persévérance et de l'espérance dans les parcours de réinsertion des personnes privées de liberté.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.