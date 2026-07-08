Sénégal: Bac 2026 - Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 décroche une mention « Assez Bien »

Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 a obtenu son baccalauréat avec la mention « Assez Bien », a annoncé mardi la Direction de l'administration pénitentiaire, saluant une réussite qui illustre « l'importance de l'accès à l'éducation en milieu carcéral ».

Dans une communication, l'administration pénitentiaire estime que cette performance récompense « les efforts, la persévérance et la détermination » du candidat, tout en mettant en évidence les résultats des programmes de formation déployés dans les établissements pénitentiaires.

Selon la même source, ce succès témoigne également de l'engagement de l'administration et de ses partenaires en faveur de l'instruction, de la formation et de la préparation à la réinsertion sociale des personnes détenues, conformément à leur mission de service public.

L'administration pénitentiaire a adressé ses félicitations au lauréat, tout en rendant hommage aux enseignants et à l'ensemble des acteurs ayant contribué à son accompagnement. Elle souligne que leur engagement participe à faire de l'éducation « un véritable levier de réinsertion ».

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La Direction de l'administration pénitentiaire dit enfin voir une nouvelle illustration du rôle de l'éducation, de la persévérance et de l'espérance dans les parcours de réinsertion des personnes privées de liberté.