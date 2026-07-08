Sénégal: Le chômage progresse de 1,2 point au premier trimestre 2026

Le marché du travail sénégalais s'est légèrement dégradé au premier trimestre 2026. Selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le taux de chômage au sens élargi s'est établi à 22,9%, en hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même période de 2025, où il était estimé à 21,7%.

Cette évolution traduit une augmentation du nombre de personnes sans emploi dans un contexte où les difficultés d'accès au marché du travail demeurent importantes.

L'analyse met en évidence de fortes disparités territoriales. Les populations vivant en milieu rural restent les plus exposées au chômage, avec un taux de 32,0%, soit près du double de celui enregistré en zone urbaine (17,4%). Ces chiffres illustrent les difficultés persistantes de création d'emplois dans les espaces ruraux, où les opportunités économiques demeurent limitées.

Les jeunes continuent également de payer le plus lourd tribut. Le taux de chômage atteint 28,4% chez les jeunes, contre 16,8% chez les adultes, confirmant les obstacles rencontrés par les nouveaux entrants sur le marché du travail. Cette situation constitue un défi majeur pour l'économie sénégalaise, alors que la population active est portée par une forte dynamique démographique.

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Les écarts entre les sexes restent également marqués. Les femmes affichent des niveaux de chômage supérieurs à ceux des hommes, quel que soit le groupe d'âge ou le milieu de résidence. Cette tendance met en évidence la persistance des inégalités d'accès à l'emploi, malgré les politiques publiques visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes.

En parallèle, le taux de chômage au sens strict du Bureau international du travail (Bit) est estimé à 5,1% au premier trimestre 2026, un niveau nettement inférieur au taux de chômage élargi.

Cette différence s'explique par la méthode de calcul. Selon la définition du Bit, sont considérées comme chômeurs les personnes en âge de travailler qui sont sans emploi, disponibles pour travailler dans un délai de deux semaines et ayant effectué une recherche active d'emploi au cours des quatre semaines précédant l'enquête.

Toutefois, le rapport de l'Ansd renseigne que cette approche est jugée insuffisante pour refléter la réalité du marché du travail sénégalais, caractérisé par une forte prédominance du secteur informel et des mécanismes de recherche d'emploi peu structurés.

L'agence souligne que le taux de chômage élargi intègre ainsi les personnes sans emploi qui sont disponibles pour travailler mais qui ont renoncé à rechercher un emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté. Cet indicateur offre une image plus fidèle des difficultés d'insertion professionnelle dans le pays.

La progression du chômage élargi, conjuguée aux disparités entre zones rurales et urbaines ainsi qu'entre les différentes catégories de population, rappelle l'ampleur des défis auxquels reste confronté le marché du travail sénégalais. Elle souligne également l'importance d'accélérer les politiques de création d'emplois, de soutien à l'entrepreneuriat et de renforcement des dispositifs d'insertion professionnelle, en particulier en faveur des jeunes et des femmes.