Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire encaisse 55 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

En vue d'assurer le financement de son budget, la Côte d'Ivoire a encaissé le mardi 7 juillet 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 55 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 119,769 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 119,77%.

Le montant des soumissions retenu est de 55 milliards de FCFA et celui rejeté à 64 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 46,56%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,46% pour les bons, 6,61% pour les obligations de 3 ans et 7,14% pour celles de 5 ans.

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Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 6 juillet 2027. Quant aux intérêts, ils seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur compte aussi rembourser le capital des obligations émises le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 juillet 2029 pour celles de 3 ans et au 8 juillet 2031 pour celles de 5 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,20% pour les obligations de 3 ans et 5,45% pour celles de 5ans et ce, dès la fin de la première année.